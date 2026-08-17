Consulta el plano de las casetas del Real en la Feria de Málaga 2026

El Real Cortijo de Torres se convierte cada agosto en el corazón de la Feria de Málaga, con una amplia programación que se extiende a lo largo del día y que le da el relevo en horario vespertino a los festejos del centro histórico, que terminan a las seis de la tarde.

Para no perderse en la gran explanada que es el recinto ferial, entre los distritos de Cruz de Humilladero y Teatinos, el Ayuntamiento de Málaga elabora cada año un mapa con la enumeración de las más de 200 casetas que hay disponibles, con áreas diferenciadas como la Zona Familiar y la de la Juventud. Aquí lo puedes consultar:

Plano de las casetas del Real en la Feria de Málaga 2026 Plano de las casetas del Real en la Feria de Málaga 2026

Cabe recordar que el acceso a las casetas del Recinto Ferial tanto en la zona familiar como de la juventud, es libre y gratuito, quedando prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase para acceder o retornar. Cabe recordar que el incumplemento de esta norma suele ser un motivo habitual de sanción y cierre de la caseta durante los días de fiesta.

Casetas de la Juventud y Zona familiar

Las casetas de la zona de la juventud finalizarán su actividad diaria a las 7 horas y solo podrán acceder a ellas mayores de 16 años, elevándose esa limitación hasta la población menor de 18 años, siempre y cuando hubiese solicitado las condiciones específicas de admisión estuviesen autorizadas, y en exposición pública en el acceso a la caseta.En particular, las casetas catalogadas como de "Zona de la Juventud" deberán disponer, durante todo su horario de funcionamiento, de un servicio de vigilancia de seguridad privada prestado por empresa debidamente autorizada e inscrita en el Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, con la dotación mínima exigida en función de su aforo.

Por otro lado, los/as adjudicatarios/as de las casetas de la zona familiar que lo estimen oportuno podrán retirar todas las mesas y sillas tradicionales a partir de las 2 horas, sin que ello implique superar el aforo autorizado. Igualmente, aquellas casetas de la “Zona Familiar”, que dispongan de condiciones específicas de admisión, autorizadas por el Servicio de Apertura, podrán restringir el acceso y la permanencia en las mismas , de personas de edad inferior a 16 años, si éstas no van acompañadas , en todo momento, de una persona legalmente responsable del menor o persona mayor de edad, expresamente autorizada por aquella. También deberán disponer de las medidas de control y vigilancia necesarias para garantizar la seguridad en el interior de las mismas, mediante personal autorizado encargado del control de acceso y vigilancia.