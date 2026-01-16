El Amor realizará dos nuevos retablos en la Victoria para sus titulares

La hermandad del Amor continúa ampliando su patrimonio artístico y ejecutará dos nuevos retablos para las capillas de sus sagrados titulares, situadas a ambos lados del sotocoro de la basílica de la Victoria, su sede canónica. El cabildo de hermanos, reunido en la noche de este viernes, ha aprobado los diseños que ha realizado el taller malagueño de talla Trillo y Lamas, que proyecta estos dos nuevos retablos lignarios de estilo neobarroco, concebidos específicamente para realzar la devoción a los sagrados titulares. Una iniciativa que se enmarca en la celebración del centenario fundacional de la cofradía en 2023.

La corporación ha informado de que se trata de una "apuesta patrimonial decidida" que impulsa así un importante proyecto artístico que se suma al estreno del nuevo trono del Cristo, previsto para este Viernes Santo, después de que su presentación se haya demorado un año. Un trono diseño de Fernando Prini y que ha ejecutado Manuel Molina (ebanistería), Manuel Toledano (talla) y Tomás Fernández (dorado).

Este nuevo trono sustituirá al actual, que data de 1954, y que se encuentra muy deteriorado, buscando una mayor armonía artística con el conjunto del Crucificado y la Virgen de los Dolores. Para predisponer a su presentación, la cofradía ha iniciado este mismo mes de enero una campaña divulgativa para mostrar y explicar los detalles técnicos y artísticos de esta nueva obra, sigue un estilo rococó.

Un retablo neobarroco para el Cristo del Amor y la Virgen de los Dolores

El diseño del retablo destinado al Cristo del Amor y la Virgen de los Dolores propone una obra de estilo neobarroco y marcado carácter conventual. El conjunto enmarca ambas imágenes sobre un fondo de madera dorada y se completa con dos pequeñas hornacinas laterales.

El proyecto incorpora motivos pictóricos florales inspirados en los cenobios y conventos malagueños de los siglos XVII y XVIII, además de una rica simbología religiosa. Destacan la presencia del sol y la luna, elementos que aluden a las tinieblas que, según los Evangelios, cubrieron la tierra durante la muerte de Cristo.

La alegoría de la Caridad protagoniza el segundo retablo

Por su parte, el retablo proyectado para la capilla de la Virgen de la Caridad mantiene la línea conventual del conjunto patrimonial. Se trata de un retablo neobarroco de madera tallada y policromada, rematado por un frontón partido, característico del barroco triunfante.

En la cartela principal se situará la alegoría de la Caridad, reforzando el mensaje devocional de la imagen titular.

La decoración se completará con motivos florales y elementos vegetales, como hojas de acanto y roleos, en clara alusión a esta virtud teologal.

Con esta actuación, la cofradía del Amor da un nuevo paso en la mejora artística y devocional de sus espacios de culto en la basílica de la Victoria, consolidando un proyecto patrimonial que refuerza su identidad histórica y cofrade en la ciudad de Málaga.