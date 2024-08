Críticas a Isabel Pantoja por el que vídeo que subió Anabel para felicitarle el cumpleaños

El pasado 2 de agosto la cantante Isabel Pantoja celebraba su 68 cumpleaños, y como suele ocurrir en esta era digital, los más jóvenes aprovechan las redes sociales para felicitar a sus amigos y familiares. Y como no, dentro de esta felicitación no podía faltar Anabel Pantoja, sobrina de la cantante, que dedicándose profesionalmente al mundo de las redes, las aprovechó para desear un feliz día a su tía.

Y lo hizo con un vídeo muy especial. La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ publicó un vídeo en el que se podía ver la reacción de la cantante en el momento en el que le comunicó su embarazo. La tonadillera, en un principio desconcertada al ver una ecografía, empezaba a llorar al darse cuenta de que iba a tener una nueva sobrina nieta por parte de Anabel.

Pero como todo en las redes sociales, este bonito momento se ha empañado por las críticas de los usuarios. Al ver la reacción que ha tenido la cantante al conocer este precioso hecho, la gente se preguntaba si no se emocionaba tanto por otra parte de su familia, pues actualmente no tendría relación con sus dos hijos, Kiko e Isa Pantoja, y tampoco vería a sus nietos.

Una seguidora de Anabel en Instagram escribía que “de verdad que me alegro muchísimo por ti, Anabel. Pero creo que este vídeo sobra, sabiendo que tiene cuatro nietos a los que no ve. Vamos que no tiene ningún roce, con lo que duele un hijo, imagínate como le habrá sentado a sus primos” mientras que otra afirmaba que “muy emotivo, pero subirlo a las redes sabiendo que su hija sufre porque no tiene relación con su madre, lo que trasmite este video es un mal gusto”.