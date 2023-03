¿Cómo se comportarán los mercados en el 2023? ¿Y los tipos de interés? Preguntamos a los expertos

Contenido ofrecido por:



Había muchas razones para temer que el final de 2022 y el principio de 2023 no fuera un buen año a nivel económico, con la inflación, el incremento de los precios energéticos y las tensiones geopolíticas a la cabeza. Pero lo cierto es que las previsiones más pesimistas no se han cumplido, más bien al contrario. Por ejemplo, BBVA Research ha actualizado al alza sus previsiones de crecimiento mundial, hasta el 2,8%, desde el 2,3% anterior. Y se estima que España crecerá un 1,6%, cuatro décimas por encima de su anterior previsión. Por último, ya no se espera un crecimiento negativo para la eurozona, sino que el PIB crezca un 0,6% a lo largo de este año.

Sin embargo, existen muchas dudas a nivel financiero. ¿Cómo se comportarán los mercados? ¿Cuál va a ser la evolución de la inflación? ¿Y la de los tipos de interés, íntimamente ligados al euríbor y, por lo tanto, al bolsillo de los ciudadanos? Preguntamos a los expertos sobre sus perspectivas y previsiones, y estas son sus respuestas: