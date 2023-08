Vilanova: a menos de un mes de la regata preliminar

No obstante, hay tres acontecimientos previos que servirán para calibrar las fuerzas de los seis equipos, que son las regatas preliminares. Las dos primeras serán este 2023 y tendrán lugar en Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona) y Jeddah (Arabia Saudí). La última preliminar será también en la capital catalana en agosto del 2024.

Pero donde la cuenta atrás ya es una realidad es en Vilanova. Queda menos de un mes para que las escuadras de Emirates Team New Zealand (defensores del título), Alinghi Red Bull Racing (Suiza), American Magic New York Yacht Club (Estados Unidos), Luna Rossa Prada Pirelli (Italia), Ineos Britannia (Reino Unido) y Orient Express Racing Team (Francia) demuestren su estado de forma en el mar. En esta ocasión, todos competirán en igualdad de condiciones porque llevarán exactamente el mismo barco, un AC40 sin modificaciones, con el diseño pautado por la organización, America’s Cup Events (ACE).

Será, pues, en aguas del Garraf donde se podrá disfrutar por primera vez de esta 37 edición de la Copa América de vela, en un entorno acogedor y lleno de carisma. Las dimensiones del puerto y la cercanía de la playa de Ribes Roges, desde donde el público podrá contemplar las regatas de forma gratuita, hacen prever un gran éxito. Algunas estimaciones hablan de que se concentrarán unas 20.000 personas al día.

La cita es en menos de un mes, entre el 14 y el 17 de septiembre. Los seis equipos habrán dejado por unos días sus bases recién estrenadas en Barcelona, donde entrenan desde hace semanas o meses. Se batirán a bordo de unos monocascos que también se propulsan con ‘foils’ (hidroalas) en los que hay cuatro miembros de la tripulación y que pueden alcanzar los 50 nudos, unos 100 kilómetros por hora.

En el siglo XIX, Vilanova i la Geltrú era conocida como ‘Havana Xica’ o ‘Pequeña Habana’ y hoy es una de las principales capitales de la cultura popular y tradicional del país. Els Tres Tombs y el carnaval de la localidad, declarada Fiesta Patrimonial de Interés Nacional, son algunos de los acontecimientos que han convertido a la capital del Garraf en un destino turístico de primer orden. El paseo marítimo, con numerosos edificios de estilo colonial, convive con las casas de pescadores, la Rambla, el centro social y comercial de la ciudad, su amplia oferta gastronómica de pescado y marisco y el famoso plato de ‘xató’.

Esta combinación de patrimonio y vínculo marítimo, más allá de la cercanía con Barcelona (está a 45 kilómetros y bien comunicada), fue la que llevó a ACE a elegirla para la regata preliminar de septiembre. La tecnología punta de la competición deportiva más antigua del mundo contará además con unos invitados excepcionales, los patines de vela, un catamarán oriundo de Catalunya que data de mediados del siglo pasado y que hará una regata de exhibición. Está previsto que participen más de 100 de ellos.

El director ejecutivo de ACE, Grant Dalton, ha aplaudido que estas embarcaciones se sumen a la celebración, en un ejemplo más de la colaboración en el agua de distintas disciplinas y empresas que hacen crecer la economía azul.

Las carreras se llevarán a cabo el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 15.30 a 17.30 horas, mientras que el jueves 14 se harán entrenos en la zona de regatas. Las actividades en el espacio conocido como Race Village comenzarán a partir de las 11.30 horas y continuarán hasta las 20 horas todos los días del evento. Habrá grandes pantallas, conciertos, animación, charlas sobre el mundo de la vela, zona gastronómica, tienda, entre otras cosas.

Todo el evento es gratis y no es necesario comprar entradas. No obstante, quienes no se desplacen hasta Vilanova podrán seguir la preliminar a través de la página web de la 37ª edición de la Copa América, la televisión o Youtube.

Para ayudar a que todo salga según lo previsto estarán los voluntarios. En esta primera preliminar se contará con 350 personas que se han inscrito en el programa y que participarán en el ámbito de tierra, en el agua o en la relación con los medios de comunicación. Serán hombres y mujeres mayores de 18 años que tengan disponibilidad y ganas para que todo vaya viento en popa. En Barcelona, se necesitarán 2.300 voluntarios en 2024.