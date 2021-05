A veces nos cuesta hablar de nuestros sentimientos o expresar lo que llevamos dentro, pero hay personas que encuentran un canal de comunicación diferente. La música es un lenguaje propio. Muchas personas a través de ella consiguen sacar lo que llevan dentro. Esto es lo que le ocurre a Pablo López, el nuevo invitado de Mucho por Hacer el programa de cultura financiera de CaixaBank. El cantante ha encontrado en sus canciones la mejor forma de comunicarse y perder el miedo a hablar de todo sin tabúes.

Desde dentro

Siempre acompañado de un piano, Pablo López ha reconocido que “hay canciones que escribes desde la más absoluta visceralidad. Cada frase quiero que tenga un sentimiento”. El malagueño reconoce que, sin darse cuenta, la música le ayuda a abrirse en canal y a contar explícitamente lo que le está pasando por la cabeza.

A pesar del éxito actual de Pablo López, los comienzos no fueron fáciles. “Creo que todo lo que arranca, la génesis de cualquier proyecto, la vida en sí incluso, es un arranque difícil”, explica. Antes d llegar a ser el artista que es hoy, tuvo un grupo de música que no cuajó o pasó por un programa de televisión. “He caído de varias maneras y he vuelto a levantarme de varias maneras también”, relata.

El compositor malagueño reconoce que hubo algún tramo en el camino en el que pensó tirar la toalla y cambiar de objetivo en la vida, pero tal y como advierte, “me di cuenta de que lo único que quiero en la vida es la música”. Tal y como cuenta, lo importante para llegar a la cima es perder el miedo a equivocarse y las personas que te acompañan en ese camino: su madre y su hermano.

Su madre siempre ha estado ahí, “nos contamos todo prácticamente sin hablar”. Su hermano, artista también, ha estado en los momentos de mayor tensión y altibajos de su carrera profesional. Han pasado por mucho, pero el poder hablar de todo y afrontar juntos los problemas, hace que hayan superado cada obstáculo: “Benditas batallas que te hacen más fuerte”.

Sin miedo

Para Pablo López, perder el miedo a expresarse ha sido clave para alcanzar el éxito. En muchas ocasiones, nuestros tabúes o nuestro miedo a equivocarnos se convierten en una barrera para alcanzar nuestra meta.

El capítulo del músico malagueño, se complementa con el vídeo Xavier Puig, profesor de economía y empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management. En él Xavier comparte la importancia de perder el miedo a hablar de dinero. Un tema que parece un tabú pero que es fundamental en nuestra vida. Y es que existe el mito de que las finanzas son complicadas y eso nos genera cierto rechazo a aprender sobre ello, pero, como indica Puig, es sólo un mito. Hablar de dinero y tener una buena cultura financiera es clave ya que la mayoría de personas tenemos ingresos, gastamos, ahorramos, invertimos o pedimos créditos y todo ello forma parte del mundo de las finanzas.

Si quieres descubrir porque es importante tener una buena cultura financiera, pueden ver el vídeo del experto completo.

Cultura financiera

Con el programa Mucho por Hacer, CaixaBank busca acercar a la población conceptos financieros básicos como el emprendimiento, el ahorro y la inversión, la economía familiar, endeudamientos, seguridad bancaria… a través de la experiencia de líderes de la cultura, el deporte y la gastronomía y con la ayuda de un experto en cultura financiera.

Como banca socialmente responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial y telemática, el conocimiento financiero a través de documentación neutra, independiente y de calidad, con el fin de ayudar a la sociedad en la toma de decisiones responsables sobre la economía personal y familiar. La educación financiera es clave para que las personas puedan desenvolverse y desarrollarse en la sociedad actual a lo largo de las diferentes etapas de la vida.