Fiat lanza el nuevo Ducato y su versión eléctrica

La gama Ducato de la firma de automóviles Fiat Professional cumple 40 años y lo celebra como líder en el mercado. Y es que este modelo se ha convertido en el vehículo comercial ligero más vendido en Europa en el 2020, con aproximadamente 150.000 unidades, un 8% más que el año anterior. Además, para celebrar estas cuatro décadas de liderazgo, la compañía italiana ha creado el nuevo E-Ducato, la gama totalmente eléctrica de este vehículo comercial.

Gracias al motor eléctrico con un par máximo de 280 Nm (newton·metro) que desarrolla hasta 90kW de potencia y una aceleración de 0 a 50 km/h en cinco segundos, el E-Ducato puede alcanzar prestaciones equivalentes a las versiones equipadas con motores diésel.

Motor 100% eléctrico

Además, el E-Ducato también está equipado con una serie de soluciones modulares, a partir de dos configuraciones de baterías diferentes, de 47 kWh y de 79 kWh, las mejores en su categoría por capacidad eléctrica instalada, y cuatro modos de recarga, tres de los cuales están disponibles en el lanzamiento. Con baterías de 47 kWh, el E-Ducato puede recorrer hasta 170 km en el ciclo WLTP y hasta 235 km en el ciclo urbano. Con baterías de 79 kWh, las distancias aumentan a 280 km en el ciclo WLTP, equivalentes a 370 km en el ciclo urbano y no se tarda más de media hora en cargar lo suficiente las baterías para recorrer 100 km.

Solo se necesita media hora para cargar las baterías del Fiat E-Ducato para recorrer 100 kilómetros

Por otro lado, el E-Ducato ofrece hasta cinco modos de conducción para cubrir cada tipo de necesidad. El modo ”normal”, que asegura un óptimo equilibrio entre prestaciones y costes; el modo “eco”, que facilita un ahorro energético; el modo “power”, ideal para transportar una carga pesada o afrontar un ascenso exigente; el modo ‘turtle’, que se activa de manera automática cuando la batería está baja y hace que ésta dure un 10% más; el modo “recovery”, que permite que el vehículo siga en marcha aunque falle alguno de sus módulos de baterías.

Cabe destacar también que estas y otras muchas prestaciones hace que los costes de mantenimiento del E-Ducato sean aproximadamente un 40% más bajos que los de un vehículo con motor convencional.

Nuevo Ducato 2021

Paralelamente al lanzamiento de la gama eléctrica, Fiat Professional también ha presentado el nuevo Ducato 2021, que se ha convertido en la gama más completa del mercado de este tipo de vehículos comerciales. La firma italiana no solo ha rediseñado su interior para mejorar la calidad de vida a bordo, sino que también ha incorporado nuevas tecnologías para optimizar su practicidad de uso. Estas novedades consisten en el nuevo sistema ‘Keyless Entry and Go’, que abre y cierra las puertas de la cabina y el compartimiento de carga y arranca el motor sin llave; el freno de estacionamiento eléctrico para disponer de un mayor espacio interior y facilitar los movimientos; el asiento del pasajero ‘Eat and Work’ que se convierte en un cómodo espacio para trabajar o comer algo; el compartimento para recargar móviles de forma inalámbrica; las tomas dobles USB tipo A y C; la toma de corriente de alta tensión de 230 V; y el parabrisas térmico con resistencias eléctricas internas para descongelar rápidamente la luna.

Asimismo, los asientos presentan un aspecto más moderno y un nuevo acolchado, ofreciendo así más espacio y confort, la nueva dirección asistida eléctrica en toda la gama se vuelve más precisa y manejable en todas las condiciones de marcha y de carga, y el volante con diámetro de giro reducido redefine el concepto de confort dentro de la nueva cabina del Ducato, todo en beneficio de la ergonomía y la reducción del estrés para conductores y pasajeros.

Nueva es también la configuración totalmente digital del cuadro de instrumentos, el Full Digital Cockpit, capaz de devolver de forma inmediata y clara la información y los avisos más útiles durante el viaje, desde la navegación hasta las ayudas a la conducción. A ello se suman los nuevos sistemas Uconnect con pantallas de hasta 10,1", un completo sistema de navegación con mapas TomTom 3D y Apple Car Play/Android Auto inalámbrico. La oferta de nuevas radios se completa con el Uconnect 7", también con Apple Car Play/Android Auto inalámbricos, y el Uconnect 5".

Motores renovados

El Nuevo Ducato renueva completamente la gama de motores que cumplen con la normativa Euro 6D-Final y amplía la gama con la homologación Heavy Duty. Los nuevos motores diésel MultiJet3, basados en la nueva arquitectura H3 Power desarrollada por Fiat Professional, alcanzan la tercera generación y ofrecen una mayor eficiencia gracias al peso reducido y la reducción del consumo y las emisiones de CO2, hasta un 7 % inferior. También se incrementa la durabilidad, una característica clave para un motor dedicado al uso intensivo típico de los vehículos comerciales, y el confort, gracias a una mayor elasticidad y menos ruido que la anterior generación de motores.

Los nuevos motores diésel MultiJet3 reducen las emisiones de CO2 en un 7%

Más seguridad

Gracias a la arquitectura eléctrica completamente renovada, el Nuevo Ducato incorpora una nueva y amplia oferta de sistemas de Seguridad y Ayuda a la Conducción, destinados a mejorar la experiencia en carretera y hacer del Ducato un entorno de trabajo o de ocio más seguro. El Nuevo Ducato se presenta como el primer vehículo comercial ligero con conducción autónoma de nivel 2. Desde el control de velocidad hasta el de frenado por obstáculos repentinos como peatones y ciclistas, desde el reconocimiento de señales de tráfico hasta el detector de fatiga del conductor, pasando por el control de crucero adaptativo con función ‘Stop and Go’, el mantenimiento del carril de marcha y el asistente para retenciones, que mantiene un control activo de la trayectoria del vehículo, teniendo en cuenta las condiciones del tráfico.

