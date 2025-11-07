Óscar Quero, el instalador que lleva 15 años formando parte de Feníe Energía

Óscar Quero es uno de los más de 2.400 instaladores que forman parte de la red de Feníe Energía. A través de su compañía Quero Automation, Quero lleva 15 años siendo Agente Energético, una figura que ha revolucionado la forma de entender este sector. El perfil del Agente Energético está formado sobre todo por micropymes y autónomos del sector de las instalaciones repartidos por toda la geografía española.

La empresa familiar Quero Automation está ubicada en Móstoles, Madrid, y tal y como nos explica Óscar, “llevamos 35 años en el sector de las instalaciones eléctricas a nivel residencial e industrial, y también tenemos un departamento de automatización y distribución”. Además, apuestan por “un servicio cercano, profesional y de confianza”, algo de lo que Feníe Energía hace bandera gracias a su modelo de negocio. Esto, explican desde la energética, se traduce en la fidelización y captación de nuevos clientes, lo que en definitiva impulsa el crecimiento del negocio. En Feníe Energía nadie está solo: se trabaja en equipo, se comparten experiencias y se multiplica el potencial de cada instalador.

Las ventajas de pertenecer a Feníe Energía

Quero Automation conoció la Compañía de los Instaladores a través de otros compañeros del sector que ya formaban parte de ella. “Lo que más nos atrajo es que Feníe Energía es una empresa comercializadora que apuesta por los instaladores y nos da soporte y apoyo para ofrecer a nuestros clientes un servicio orientado a la eficiencia energética y buscar la mejor calidad para nuestros servicios”, nos cuenta Óscar Quero. Y es que, desde la compañía saben que un instalador, de forma aislada, lo tiene más complicado para estar al día y formarse. Por eso, desde la empresa ofrecen herramientas, soporte y apoyo técnico, formación continua y campañas de comunicación que refuerzan su visibilidad.

Los instaladores también pueden acceder a los Servicios de Apoyo al Instalador con los que se reduce el trabajo administrativo y se ofrece a los clientes la oportunidad de poder pagar en cuotas de su factura el importe de la instalación o proyecto, mientras que Feníe Energía asume el riesgo de crédito y garantiza al instalador el cobro inmediato. Además, en palabras de Óscar, una de las principales ventajas de pertenecer a la compañía es que “los instaladores somos accionistas de la empresa, formamos parte de ella y tenemos el respaldo de una gran compañía detrás”. Por eso, Feníe Energía es conocida por ser la compañía creada por y para los instaladores.

El respaldo de una gran compañía

Feníe Energía es más que una comercializadora, es una comunidad unida en torno a un proyecto sólido, innovador y en expansión. Su insignia es la cercanía en el trato al cliente y en el compromiso de miles de profesionales que cada día demuestran que otra forma de hacer energía es posible. En estos 15 años que la compañía lleva en activo, más de 3.000 empresas instaladoras ofrecen sus servicios a más de 400.000 clientes.

Por eso, Óscar Quero lo tiene claro. Si alguien está pensando en formar parte de la red de instaladores de Feníe Energía, le diría “que no lo dude, es una opción muy acertada. Ahora podemos ofrecer muchos servicios que antes no podíamos. En Quero Automation tomamos la decisión de unirnos a este proyecto sólido en el que llevamos muchos años y en el que continuaremos durante mucho más tiempo”.