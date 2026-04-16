Nuevo Kia EV2, el crossover 100% eléctrico urbano más práctico, conectado y eficiente del segmento B-SUV

Texto: Francesc Branchat

Concebido, desarrollado y fabricado en Europa, el nuevo Kia EV2 es un crossover urbano 100% eléctrico del segmento B, la nueva puerta de entrada a la gama eléctrica europea de la marca. El eléctrico más compacto de Kia extiende la oferta de estos vehículos a un segmento de interés y demanda crecientes en Europa.

En un contexto general con marcas que apuestan por códigos urbanos, moda y cultura pop para conectar con audiencias jóvenes, el Kia EV2 se desmarca de sus competidores desde la emocionalidad. Está dirigido a un cliente que, al margen de su edad, muestra un elevado interés por la tecnología útil y utiliza el vehículo como una extensión de su identidad, estilo y posicionamiento social. El tamaño del EV2 es comparable al Stonic y es más compacto que su hermano mayor EV3, modelo que responde otras exigencias.

Diseño audaz

El Kia EV2 es un modelo aspiracional y emocional que combina un estilo atrevido y original con tecnologías de segmentos superiores y una completa gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

Creado con un diseño contemporáneo y urbano, encarna la filosofía de diseño «Opposites United» de Kia. Con una longitud de 4,06 m, las luces diurnas verticales y la última firma luminosa Star-map definen un parentesco visual con sus hermanos mayores. Destacan detalles como sus proporciones verticales, su pronunciada línea de hombros y sus arcos de rueda robustos.

Disponible en versiones de cuatro o cinco plazas, el Kia EV2 destaca por su habitabilidad líder en el segmento. El sistema de asientos deslizantes y reclinables maximiza la usabilidad en la versión de cuatro plazas, permitiendo un óptimo aprovechamiento del espacio. Con los asientos deslizados hacia delante, lidera su clase con 377 litros de capacidad de maletero, espacio comparable a un modelo del segmento C.

Pantalla panorámica

El EV2 ofrece el sistema Connected Car Navigation Cockpit de Kia, una gran pantalla panorámica formada por tres pantallas, que integra una instrumentación de 12,3 pulgadas, un monitor táctil central de 12,3 pulgadas y una pantalla de control de climatización de 5,3 pulgadas. El sistema admite actualizaciones remotas (OTA) y Kia Upgrades.

El EV2 ofrece un completo conjunto de sistemas de seguridad y asistencia a la conducción ADAS. Entre los dispositivos disponibles están asistencia de conducción en carretera, asistente para evitar colisiones frontales, control de crucero adaptativo, sistema de estacionamiento remoto con llave, monitor de ángulo muerto y una cámara de visión 360º que permite un perfecto control del entorno del vehículo.

Es el primer Kia equipado con una unidad de monitorización del habitáculo. Integrado en el retrovisor, analiza en tiempo real la atención del conductor y la posición de los ocupantes para optimizar las funciones de seguridad y minimizar lesiones en caso de activación del airbag. El sistema también puede ejecutar la «maniobra de riesgo mínimo» si el conductor no responde, reduciendo la velocidad y emitiendo avisos a los demás usuarios de la carretera.

Máxima eficiencia y cualidades dinámicas

El Kia EV2 equipa una batería estándar de 42,2 kWh -con motor de 147 CV- o una de autonomía extendida con 61,0 kWh, denominada Long Range y que se combina con un propulsor de 137 CV. La autonomía eléctrica prevista alcanza hasta 317 km para la versión estándar y hasta 453 km para la de autonomía extendida. Los consumos, entre 15,1 y 16,3 kWh/100 km, establecen nuevas referencias en el segmento.

Gracias a su arquitectura de 400 V, la carga rápida de corriente continua del 10 al 80 % tarda 29 minutos en la versión de autonomía estándar y unos 30 minutos en el modelo de autonomía extendida. El nuevo EV2 disfruta asimismo de carga bidireccional V2L que permite alimentar dispositivos externos desde el vehículo.

En el EV2, las cualidades dinámicas son prioritarias. La suspensión y la amortiguación se han ajustado para lograr movimientos controlados de la carrocería. La dirección ofrece una respuesta suave y un tacto lineal y, en maniobras exigentes, el EV2 mantiene un control de la carrocería y una estabilidad constantes, incluso sobre nieve y hielo. Además, el conductor disfruta de tres niveles de regulación de regeneración de energía, mediante unas levas ubicadas en el volante.

Experiencia sonora perfeccionada

El EV2 incorpora medidas de reducción de ruido como alfombrillas aislantes, material absorbente en los pasos de rueda y neumáticos de bajo nivel de ruido. Las lunas laminadas acústicas de las ventanillas -disponibles en la versión GT-Line- y el parabrisas reducen la intrusión del viento a altas velocidades.

Los elementos acústicos se han desarrollado para mejorar la seguridad sin comprometer el confort y el EV2 introduce en Europa Bold Motion Symphony, una nueva identidad acústica desarrollada para ofrecer una experiencia sonora coherente y futurista.