Kia reinventa el crossover: el nuevo XCeed combina una silueta elegante, tecnología inteligente y practicidad cotidiana

Texto: Francesc Branchat

La primera generación del Kia XCeed ha sido un rotundo éxito comercial y ahora, en su nueva generación, está lista para conquistar a los amantes del concepto crossover. El nuevo XCeed combina un diseño refinado inspirado en la filosofía “Opposites United” de la marca, las más modernas aplicaciones de conectividad y funcionalidad, tecnologías de seguridad mejoradas y un mayor confort de marcha.

Destinado a competir en el segmento C, este automóvil está concebido para clientes con un estilo de vida activo que aúna la utilidad cotidiana con un diseño atractivo, un confort refinado y una gran versatilidad urbana.

Evolución de diseño

El nuevo XCeed se posiciona como el crossover urbano de Kia orientado al estilo, pensado para clientes que dan prioridad a su forma de vida. Presenta un exterior más moderno, apoyado en una silueta elegante y vanguardista que despierta un fuerte atractivo emocional, dando respuesta a los clientes que valoran tanto la estética como la versatilidad en su vida cotidiana.

Las actualizaciones incluyen un capó de nuevo diseño y un paragolpes delantero remodelado que integra un nuevo radiador, la rejilla de admisión y la parrilla tiger noise, así como grupos ópticos delanteros y aletas laterales redefinidos.

Las novedades en la zona posterior se centran en un portón rediseñado, nuevo paragolpes y una firma luminosa actualizada que se traduce en una apariencia más ancha, innovadora y moderna. También estrena nuevos modelos de llantas de aleación, de 16 y 18 pulgadas. Por su parte, el perfeccionamiento de las proporciones incluye una reducción de 15 mm en el voladizo delantero.

Superior percepción de calidad

El interior se ha modificado para mejorar la comodidad y la percepción de calidad, potenciando la simplicidad y la facilidad de uso. Novedades son un salpicadero rediseñado, un sistema de infoentretenimiento actualizado, salidas de aire, un nuevo volante y nuevas tapicerías de asientos.

La calidad percibida mejora con la ejecución de los acabados y los colores en elementos como, por ejemplo, los embellecedores de los tiradores de las puertas. El nuevo XCeed mantiene una capacidad de maletero de 426 litros y de 380 litros para la versión MHEV.

Conectividad avanzada

La experiencia tecnología se beneficia de una pantalla táctil multimodal que permite controlar de forma intuitiva las funciones principales del vehículo. El sistema de infoentretenimiento consta de instrumentación digital de 12,3 pulgadas y un monitor central de navegación, también de 12,3 pulgadas. Esta configuración aumenta la calidad de la información y facilita evitar las distracciones.

Kia Connect ofrece acceso a servicios en la nube y a diagnósticos del vehículo en tiempo real, además de proporcionar accesos y control remotos. La llave Digital Key 2.0 permite acceder al vehículo y manejarlo a través de dispositivos inteligentes compatibles y dispone de carga inalámbrica para móviles.

Asistencias de conducción y aparcamiento

El nuevo XCeed mejora sus funciones de asistencia a la conducción y el aparcamiento, que se unen a la caja de cambios automática y al freno de estacionamiento eléctrico. Disfruta de asistencia de conducción en carretera, asistente de ángulo muerto y asistente de prevención de colisión con tráfico trasero cruzado.

Para facilitar el estacionamiento, este crossover cuenta con asistente de aparcamiento con sensores delanteros y traseros, además de una cámara de asistencia que muestra la zona situada detrás del vehículo. También están disponible una cámara interior que supervisa al conductor y asistencia para evitar colisiones frontales.

El nuevo XCeed ofrece una experiencia de conducción más refinada, gracias a las modificaciones introducidas en la suspensión trasera y la optimización en ruido, vibraciones y aspereza, factores que aumentan el confort de marcha. También se ha perfeccionado el funcionamiento del selector de modos de conducción, gracias a sus modos Normal y Sport recalibrados.

Motores de gasolina e híbridos ligeros

El nuevo XCeed ofrece un motor T-GDI de 1,0 litros que genera 115 CV y está disponible con cambio manual o automático de doble embrague con 7 velocidades (7DCT). La caja 7DCT se combina con tecnología híbrida, opcional en la caja de cambios manual.

La oferta se completa con un motor T-GDI de 1,6 litros que se ofrece con dos niveles de potencia, 150 CV y 180 CV, combinado con una caja de cambios automática 7DCT. Para garantizar que el nuevo XCeed responda a las expectativas de los clientes y se adapte a las carreteras europeas, las principales tareas de ingeniería y pruebas se llevaron a cabo en España, Suecia y otros países europeos.