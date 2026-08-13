LALIGA vuelve con los campeones del mundo y el mejor escaparate del fútbol internacional

La temporada 2026/27 arranca después de que el Mundial volviera a demostrar el peso que tienen los clubes de LALIGA en el fútbol internacional y el protagonismo de muchos de sus jugadores en las grandes citas.

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Texto: Víctor García

LALIGA vuelve con una segunda estrella sobre el fútbol español. La temporada 2026/27 de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION arranca después de que España conquistara el Mundial y confirmara el peso de los clubes españoles en el mayor escaparate futbolístico del mundo: casi la mitad de los futbolistas presentes en la final pertenecen a un club español.

Todo ese talento volverá a encontrarse cada fin de semana en LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION, dos competiciones que cuentan con los mejores futbolistas del mundo y que, tras el Mundial, vuelven a ofrecer en los estadios y por televisión el nivel de fútbol que ha disfrutado el planeta durante las últimas semanas.

La final disputada en Nueva Jersey reunió a 52 futbolistas de España y Argentina. De ellos, 24 pertenecían a clubes de LALIGA casi la mitad de todos los convocados, y once más que los procedentes de la Premier League. Ninguna otra competición tuvo tanta presencia en el partido que decidió el campeón del mundo.

Lamine Yamal y Pedri, protagonistas del Mundial conquistado por España - Foto: LALIGA

Los datos reflejan una influencia que se había mantenido durante todo el campeonato porque, antes de esa final, futbolistas de clubes españoles ocuparon posiciones protagonistas en las selecciones que llegaron más lejos y aparecieron en algunos de los encuentros más importantes. Mbappé, Lamine Yamal, Bellingham y Julián Álvarez fueron elegidos mejores jugadores de los cuatro partidos de cuartos de final, mientras que 16 de los 44 titulares de España y Argentina en las semifinales militaban en LALIGA EA SPORTS. Además, Mbappé fue el máximo goleador de la Copa del Mundo y su compañero Brahim Díaz, el máximo asistente.

Mbappé, máximo goleador de la última Copa del Mundo, conduce el balón ante la presencia de Borja Iglesias durante un partido de LALIGA - Foto: LALIGA

Los campeones vuelven a sus clubes

España terminó levantando el título con un gol de Ferran Torres en la prórroga, después de una asistencia de Nico Williams. La jugada que decidió el Mundial resumió la presencia de la competición española en el torneo: cantidad, calidad de representantes, minutos importantes y talento para decidir los partidos.

Un orgullo y una oportunidad de poder disfrutar cada fin de semana de muchos de los protagonistas que brillaron en el Mundial. Porque si la gran cita internacional reunió a los mejores jugadores del mundo, LALIGA EA SPORTS los reúne cada fin de semana. Unai Simón, Pau Cubarsí, Laporte, Dani Olmo, Marc Cucurella, Marcos Llorente, Lamine Yamal o Mikel Oyarzabal volverán ahora a verse las caras con la camiseta de sus clubes.

El capitán txuri-urdin alcanzó los cinco goles en este Mundial - Foto: LALIGA

Pero el talento no termina ahí. A los internacionales españoles se suman algunas de las grandes estrellas de otras selecciones que también fueron protagonistas en el Mundial y que volverán ahora a coincidir cada fin de semana en LALIGA EA SPORTS con la camiseta de sus clubes: Mbappé, Bellingham, Brahim Díaz, Thibaut Courtois, varios de los futbolistas más destacados del último Mundial. Por su parte, LALIGA HYPERMOTION recupera el mismo fin de semana una de las competiciones más igualadas del calendario, con el ascenso directo y el PLAYOFF DE ASCENSO como objetivos capaces de mantener abierta la emoción hasta las últimas jornadas.

Este nuevo curso convierte cada fin de semana en la continuación del fútbol que ha situado a España y a los clubes de LALIGA en el centro del panorama internacional. Regresan los estadios, las rivalidades y una clasificación en la que cada punto vuelve a tener consecuencias durante los próximos diez meses.

El FC Barcelona se proclamó campeón de LALIGA EA SPORTS en la temporada 2025-2026 - Foto: LALIGA

Dónde ver LALIGA EA SPORTS

LALIGA EA SPORTS podrá seguirse a través de Movistar LALIGA y DAZN LALIGA. Cada canal emitirá cinco partidos por jornada, con la excepción de tres jornadas completas que ofrecerá en exclusiva Movistar Plus+.

Movistar LALIGA estará disponible en Movistar Plus+ y Orange. DAZN LALIGA podrá verse en DAZN, Movistar Plus+, Orange, Euskaltel, Telecable y R. La temporada contará además con un partido en abierto por jornada a través del canal gratuito de DAZN, cuya señal también se emitirá en Teledeporte.

El paquete de televisión de Movistar Plus+ permite disfrutar de un partido completo de LALIGA EA SPORTS y otro de LALIGA HYPERMOTION en cada jornada, independientemente del operador de internet del usuario, ya que está disponible tanto a través del servicio IPTV de Movistar como desde la plataforma OTT Movistar Plus+. Orange TV también incluye esta oferta y ofrece un partido por jornada de LALIGA EA SPORTS y tres encuentros por jornada de LALIGA HYPERMOTION.

El R. Racing Club concluyó la temporada 2025/2026 con el éxito de proclamarse campeón de LALIGA HYPERMOTION - Foto: LALIGA

Dónde seguir LALIGA HYPERMOTION

Todos los partidos de LALIGA HYPERMOTION y el PLAYOFF DE ASCENSO podrán seguirse en el canal LALIGA TV HYPERMOTION. La división de plata contará con más de 23 operadores, la mayor oferta de su historia, con presencia en Movistar Plus+, Orange, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Vodafone, DIGI, MasMedia, Adamo, 7PLAY, MásMóvil, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco, R, Embou, Netllar, Hits, Populoos, Oceans, PTV Telecom y Cableworld, entre otras plataformas.

LALIGA HYPERMOTION también tendrá un partido en abierto. Este encuentro se podrá seguir a través de GOL y Cayo TV y, dependiendo de la jornada, también podrá verse en los canales autonómicos Televisión Canaria, Corporación Radio y Televisión de Galicia, Radiotelevisió de les Illes Balears y 3Cat.