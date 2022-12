¿Está tu coche realmente seguro? Esto es lo que debes saber

Texto: Redacción

Son preguntas que, si no te has hecho al contratar tu seguro, deberías hacértelas ahora, porque van a ser cruciales en caso de que tengas cualquier incidente. Porque no todos los seguros son iguales. Y la diferencia no está en el precio, aunque a veces es lo que más nos importa. La diferencia está en las coberturas, y en eso el seguro de autos de MAPFRE sí marca la diferencia.

Se trata de un seguro totalmente completo, un producto 360º que, además, tiene diferentes opciones en función de lo que quiera cada conductor. Sobre todo, destaca la versatilidad del seguro a terceros, algo que no es habitual en el mercado. Por un lado, está el básico, con protección obligatoria de responsabilidad civil, asistencia en viajes desde km 0 y reclamación de daños sufridos por el vehículo; tiene también el ampliado, con todas las ventajas anteriores más la rotura total o parcial de parabrisas y luna e incendio del vehículo; y, por último, el completo, con todo lo anterior más el subsidio por privación del permiso de conducir, y que incluye el robo del vehículo.

Además, al hilo de su política de innovación constante, MAPFRE ya dispone de un seguro específico para vehículos eléctricos: la Gama Cambio.

Tu coche, protegido de todo, en todas partes

¿Alguna vez te has planteado qué pasaría si tuvieras un siniestro en una vía que no está asfaltada? Pues que, probablemente, el seguro no rescataría tu coche, porque es una cobertura muy poco usual en el mercado asegurador. Pero MAPFRE se desmarca y ofrece servicio en todo tipo de vías. En todas, sea grava, arena, etc.

Además, con MAPFRE también tienes asistencia en carretera desde kilómetro cero, que tampoco es habitual en el sector. Y para reparar el vehículo, la compañía lo traslada al taller designado el mismo día del siniestro a una distancia de hasta 150 kilómetros. Si está más lejos, también se transporta el vehículo al taller deseado, en un plazo máximo de entre 3 y 5 días.

Y lo mejor es que esto es posible estés donde estés, pues gracias al servicio de geolocalización a través de la app de MAPFRE, el cliente que necesite asistencia puede obtener un servicio rápido y ágil, pues cuenta con una red de servicios de grúa con más de 2.200 vehículos en toda la península.

Entre los siniestros que puede sufrir nuestro coche están los daños por fenómenos atmosféricos o por atropello de especies cinegéticas. En el primero de los casos, el seguro de MAPFRE cubre los daños del vehículo por fenómenos cómo pedrisco, granizo, nieve, viento (más 80 Km/h), lluvia (más 40 l/m2) e impacto de objetos proyectados por los mismos. En cuanto al atropello, cubre los daños del vehículo por un atropello accidental de especies cinegéticas de caza mayor (jabalí, cabra montesa, ciervo, corzo, gamo, etc.) también sin franquicia.

Además, y muy importante, da la mayor cobertura al conductor en caso de fallecimiento o invalidez, con hasta 30.000 euros ampliables a 250.000 euros, los capitales básicos más elevados del mercado. En este sentido, MAPFRE indemniza los daños corporales sufridos por el conductor consecuencia de un accidente que provoquen su fallecimiento, invalidez permanente o gastos de asistencia sanitaria.

MAPFRE se ocupa Algo que tiene este seguro y que lo convierte en único es su servicio ‘Yo me ocupo’, mediante el que MAPFRE hace por ti lo que tú no puedes o no sabes. Hablamos de trámites burocráticos del día a día que los expertos de la aseguradora resuelven por nosotros para que podamos estar tranquilos en lo referente a estos asuntos.

Plan de pagos y de fidelización

Una cuestión crucial a la hora de contratar un seguro es saber cómo se puede pagar. Y en este caso, MAPFRE tiene un plan con muchas ventajas si eres cliente, pues permite aunar todas las pólizas (salud, autos, decesos, etc.) que se tengan contratadas en un solo recibo mensual con un importe fijo. Una gran ayuda para planificar la economía doméstica.

Además, está el plan de fidelización de la aseguradora, el más completo del mercado, con ventajas y servicios como la asesoría fiscal o el ya mencionado ‘Yo me ocupo’.

También ofrece el Plan Familias, por el que se agrupan todos los seguros de la familia otorgando beneficios por vinculación a todos los miembros de la misma.

Así, estamos ante un seguro de coche que es mucho más que eso, pues no solo protege a nuestro vehículo, sino también a nosotros mismos y nos ayuda a sobrellevar los imprevistos del día a día.