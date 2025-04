“El corazón de la apuesta de Quantica pasa por ser flexible y por la cercanía al cliente”

Contenido ofrecido por:





Texto: Julián Nieto

¿Qué ha supuesto para Quantica Renovable la concesión del Premio de Banco Sabadell?

Es un premio que nos hace mucha ilusión porque ese mismo día fueron premiadas algunas de las empresas más representativas de Málaga. Nosotros somos una empresa nueva, empezamos en 2017, todavía somos jóvenes aunque empezamos a estar muy cerca de pasar a la edad adulta y consolidarnos. Estamos muy orgullosos de ser de Málaga.

¿Cómo describiría la situación actual del mercado solar tras el descenso en instalaciones que tuvo lugar en los años 2023 y 2024 en Málaga/Andalucía/España?

En los últimos 5 o 6 años el mercado se ha movido más que en los veinte anteriores. ¿Por qué? Porque antes de 2020, antes de la pandemia, el mercado era bastante más estable. Con la pandemia hubo un parón brutal del consumo, lo que bajó muchísimo los precios de la energía, por entonces ya había un marco regulatorio para el autoconsumo, que es a lo que nosotros nos dedicamos, que permitía hacer instalaciones. Entonces, incluso con un ambiente de precios muy bajo, en aquellos meses que estuvimos confinados, se empezaron a hacer instalaciones de autoconsumo, actuaciones que sin estar prohibidas sí estaban muy mal reguladas jurídicamente. Con la guerra de Ucrania se disparó la demanda de autoconsumo, el precio de la energía se disparó y ahí fue donde Quantica creció mucho. Aprovechamos ese boom, siempre de manera gradual porque quien crece sin muchos cimientos luego sufre. En 2022 los precios se situaron por encima de 200 euros el megavatio/hora. 2023 fue un año bastante más tranquilo y 2024 trajo precios muy bajos respecto de 2022, lo que deparó un descenso muy pronunciado en la actividad de muchas empresas de autoconsumo. En 2022 y 2023 había una necesidad. Ahora es un mercado más duro y creo que es lo más sano que le puede pasar. Un sector que instala mal, rápido y de manera no sostenible puede ser un sector destinado a morir. Lo que ha pasado en 2024 viene bien al sector, porque consolida a quien hace bien las cosas y el producto mantiene calidad.

Quantica disparó su actividad un 38% el año pasado sumando 2.039 nuevas instalaciones en España ¿Qué lectura hace de este dato?

El mercado se ha consolidado, es un mercado donde el cliente, el consumidor, es más selectivo, es más maduro y más riguroso. O llevas una propuesta de calidad o el cliente no invierte y no te contrata. En Quantica hemos aprovechado esto mucho y hemos seguido creciendo y nuestra posición en el sector se ha reforzado más que nunca. Además desde que pertenecemos al Grupo Imagina Energía y somos parte del Grupo coreano Hanwha, líder mundial en energía solar, nos ha dado mucha solidez. Nuestro trato con los clientes es muy cercano y es lo que nos distingue de nuestros competidores. Ha sido un reto pero yo creo que lo hemos conseguido. Miro al futuro desde una posición de mucha solidez, hemos mantenido la flexibilidad y la cercanía y esa es nuestra propuesta diferencial.

¿Cuál es la propuesta diferencial de Quantica?

Seguir estando muy cerca del cliente. Tenemos una división de Operación y Mantenimiento y ahora tenemos más de 130 megavatios en autoconsumo, operándolos y manteniéndolos. Y esa línea va hacia el corazón de la apuesta de Quantica, la cercanía al cliente. Hemos heredado plantas que no hemos construido nosotros pero que nos piden que las mantengamos. Quantica cada vez es más vista como arregladora o mantenedora porque si, por ejemplo, una planta se construyó en 2022 y se construyó mal, ahora mismo está generando mucho menos de lo prometido y normalmente esas empresas que no hicieron las cosas muy bien, prometían de más, entonces ese es el diferencial nuestro: ser flexible y estar muy, muy cercano y eso nos debe consolidar no ya sólo ante los clientes finales sino también ante instaladores medianos y pequeños, instaladores que necesitan servicios de mantenimiento y que necesitan servicios de inversión porque nosotros invertimos en los proyectos. Es decir, Quantica está cada vez creciendo más en la relación con instaladores y en la relación con esos instaladores que necesitan algo de nuestra parte para que el cliente final se quede contento.

¿Qué perfil de cliente es el que más solicita sus servicios?

Quantica tiene una división de residencial y en este segmento estamos muy centrados en Andalucía: cualquiera que tenga un tejado, cualquiera que tenga una comunidad de vecinos es un potencial cliente de Quantica. En Andalucía tenemos más o menos 8.000 hogares electrificados. Respecto al segmento Empresas ¿qué pasa?, que la electricidad es transversal. El consumo eléctrico está presente en todos los sectores y nosotros hemos trabajado en todos: con el agro alimentario, con la gran industria, con las pymes en los polígonos, con el sector logístico, con los servicios o con hoteles o el sector público a través de edificios municipales y colegios.

¿Qué importancia tiene la innovación tecnológica en su propuesta de valor?

Europa no tiene petróleo debajo de su suelo pero tiene un sol maravilloso, sobre todo en Andalucía. Este sol es el principal reclamo del turismo, industria súper importante para nosotros y nos hace ser los más competitivos de Europa. Málaga, Almería o cualquier provincia de Andalucía puede tener el precio de la energía mucho más barato que, por ejemplo, Munich o Reino Unido. Las empresas que se instalan en Málaga se ahorran mucho dinero en este aspecto. Ponemos la confianza en algo que sí tenemos en cantidad, que es el sol.

¿Explíquenos en qué consisten el modelo PPA que ofrecen en el sector industrial?

Esto va en la línea de la flexibilidad y de la adaptabilidad al cliente final. En nuestro modelo el cliente no invierte y no se convierte en productor de energía (aunque algunos sí decidan hacerlo). Nosotros invertimos en la planta y nuestro cliente se olvida de todo lo referente a la construcción y legalización de la misma. Nosotros damos un precio de la energía que es mucho más bajo que el precio de la red. La gran diferencia que tiene el autoconsumo respecto de la generación centralizada es que está al final de la cadena. El autoconsumo se produce donde se necesita. Entonces, todo ese sistema eléctrico no es necesario, nos lo ahorramos. En la generación centralizada, por ejemplo, si hago una planta fotovoltaica en Archidona y le tiro una línea para que llegue a Granada o a Sevilla, en ese lado del sistema necesitas pagar todo lo que conlleva hacerlo llegar a la estructura. El sistema eléctrico en todos los países es la máquina más grande que hay porque son miles de kilómetros de transmisión, de distribución y es lo más costoso.

Cuando todos los días sale en los Telediarios y en los medios de comunicación el famoso precio de la energía, ese es el precio que cuesta la generación de energía, y a ese precio siempre hay que sumarle el precio del sistema. En un residencial pagas más del sistema que de la generación, en una Pyme puedes pagar lo mismo o más en costes del sistema. En una gran empresa los costes son menores si consumen más. Cuando la fotovoltaica está a tope en generación, el precio cae a cero, pero ese cero a nadie le llega. Todas las empresas, grandes o pequeñas pagan el coste del sistema. El autoconsumo siempre le gana a esos costes del sistema y en nuestra modalidad de PPA es más fácil verlo porque el cliente tiene un precio de la energía en torno a los 40 y 50 euros/megavatios/hora. Nuestra PPA es más barata que los costes del sistema. El sector del autoconsumo tiene una solidez para siempre porque si tú le ganas, tú compites y le ganas ya al coste del sistema que va a estar ahí siempre.

En el segmento doméstico Quantica ha registrado un fortísimo incremento del 42% frente al acusado parón en este segmento del conjunto del sector del autoconsumo en España ¿por qué?

En el sector residencial estamos más centrados en Andalucía y nuestra principal manera de llegar a los clientes es el boca a boca. Un cliente contento es nuestro mejor comercial. Nuestro mejor aval son las 8.000 casas en la que hemos trabajado en Andalucía y nuestro mejor aval cuando la demanda baja. Nadie nos ha devuelto una planta, nunca, nunca. Por tanto, ese es el principal factor de mantenernos y de incluso crecer en años de menor demanda: la cercanía y que la gente hable bien de nosotros.

¿Qué tipo de ayudas, subvenciones o incentivos fiscales existen actualmente y cómo impactan en la decisión de compra?

Son importantes, hay una reducción en el IRPF y también en residencial estamos previendo que vengan ayudas, que vengan subvenciones, lo cual es interesante. En general, sin ninguna subvención ya es rentable el proyecto, ya es rentable esa instalación, con esas ayudas adicionales, obviamente es un incentivo claro.

¿Qué tendencias están marcando el rumbo del sector solar en este momento?

La generación centralizada no va a ser el pilar del crecimiento y de la transformación energética porque en parte hay mucha demanda y mucha potencia instalada con precios bajos en ese lado del sistema. Todavía hay mucho que crecer y mucho que hacer y nosotros tenemos que tener la flexibilidad de seguir atendiendo al cliente con los PPA donde nosotros hacemos la inversión y no el cliente, aunque siempre tiene la posibilidad de comprar la planta en cualquier momento y ese camino, creemos, es fundamental.

¿Qué recomendaría a alguien que está pensando en instalar placas solares en su vivienda o negocio?

Pues que evalúe bien las cosas. Nosotros en Quantica también tenemos un perfil de consultores. Para el residencial es un complemento a la casa y para una industria puede significar salir adelante, ser más competitiva, mejorar tu producto y mejorar tu precio final. Se hace necesario evaluar las ofertas que hay en el mercado y que elijan las que den un servicio global al cliente. En el caso particular de Quantica nos gusta que nos pongan a prueba y como te he dicho antes el boca a boca, tanto en industria como en residencial, es nuestra mejor tarjeta de presentación. Esa replicación es la base de nuestro negocio.