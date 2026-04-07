Historias inspiradoras: Columbus Venture Partners, el fondo español que convierte ciencia en industria y terapias reales

El próximo 28 de abril, Hub Empresa de Banco Sabadell organiza una nueva sesión del ciclo de Historias Inspiradoras, en la que contarán con el privilegio de conversar con Damià Tormo, General Partner de Columbus Venture Partners y presidente de la Fundación Columbus, una de las figuras más influyentes del ecosistema biotecnológico y de la inversión en ciencias de la vida en España.

Columbus Venture Partners se ha consolidado en menos de una década como uno de los grandes motores de la biotecnología en España y Europa, un fondo capaz de transformar hallazgos científicos en terapias, industrias y empleos cualificados. Su misión es clara y ambiciosa: impulsar la biotecnología que cambia vidas mientras genera retornos sólidos.

Columbus combina dos elementos poco frecuentes en un mismo vehículo de inversión:

Apuesta temprana por terapias disruptivas , con validación científica sólida.

Creación de infraestructuras bioindustriales, que permiten fabricar medicamentos avanzados, acortar tiempos y construir cadenas de valor completas en España.

Hasta la fecha Columbus acumula más de 40 inversiones realizadas y una quincena de exits relevantes, incluyendo grandes empresas como AskBio, Viralgen, PTS/Curapath o Sanifit, adquiridos por farmacéuticas globales como Bayer o Vifor.

El evento concluirá con un desayuno y networking durante el que habrá oportunidad para intercambiar impresiones entre los asistentes al finalizar la sesión.

Si quieres conocer la estrategia y los planes de futuro de este fondo cuya trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Rei Jaume I a la Revelación Empresarial, el Premio Fundación Biogen, el MIT TR35 o el Premio Princesa de Girona, inscríbete en este link.