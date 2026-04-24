Banco Sabadell, motor de crecimiento empresarial en el arco mediterráneo

La Comunitat Valenciana vuelve a convertirse en punto de encuentro del tejido económico y empresarial con motivo de una nueva edición de los Premios Empresa del Año, una cita ya consolidada en nuestro calendario, que nos invita a reflexionar sobre el papel esencial que desempeñan las compañías en el progreso económico, social y territorial. Para Banco Sabadell, participar en estos galardones es una expresión natural de nuestro compromiso con quienes impulsan, día a día, la actividad productiva de nuestra región.

La Comunitat Valenciana es uno de los principales motores de la economía española. Su dinamismo, su diversidad sectorial y su marcada vocación emprendedora, la convierten en un entorno referente para la generación de oportunidades. Sectores como el agroalimentario, el automóvil, el calzado, la cerámica o el turismo, configuran un tejido productivo sólido y resiliente, en el que las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel fundamental como generadoras de empleo, innovación y crecimiento. A ello se suma una creciente apertura internacional, que permite a muchas de estas compañías posicionarse en mercados globales, reforzando la competitividad del conjunto del territorio.

Siendo conscientes de esto, Banco Sabadell ha construido a lo largo de los años una relación sólida y de confianza con miles de empresas del territorio, acompañándolas en todas las etapas de su evolución. Nuestra propuesta va más allá de los servicios financieros: se basa en un modelo de relación cercano y especializado, que busca entender en profundidad la realidad de cada compañía, con tal de anticiparse a sus necesidades y aportarle soluciones a medida, en un entorno económico cada vez más exigente. Esta visión nos permite actuar no solo como entidad financiera, sino como verdadero socio estratégico en la toma de decisiones empresariales.

Cada empresa cuenta con un director especializado que actúa como interlocutor único y conocedor de su proyecto, reforzando una relación basada en la proximidad y la planificación conjunta. Este acompañamiento constante se complementa con el impulso a la digitalización, facilitando que las empresas gestionen su operativa diaria de forma ágil, flexible y segura, sin renunciar al asesoramiento personal cuando lo necesitan.

La especialización sectorial es otro de los rasgos que nos diferencia como entidad. Conocemos que cada sector tiene dinámicas propias y necesidades específicas, y por ello desarrollamos soluciones adaptadas a realidades tan relevantes en la Comunitat Valenciana como el turismo o el ecosistema emprendedor. En este ámbito iniciativas como BStartup, con más de una década de trayectoria, nos permiten ser un apoyo para miles de startups mediante financiación, asesoramiento estratégico y acceso a una red de conocimiento y oportunidades.

Nuestra presencia en la Comunitat Valenciana es, en definitiva, una historia de compromiso, confianza y desarrollo compartido. Un ejemplo de ello es el Hub Empresa Valencia, inaugurado en 2019, que se ha consolidado como un espacio de referencia para el tejido empresarial, donde se fomenta el networking, el intercambio de conocimiento y el acceso a servicios de alto valor añadido. En él se celebran encuentros, sesiones de asesoramiento y eventos que contribuyen a impulsar la competitividad de las empresas en nuestro territorio. A esta iniciativa se suma nuestra apuesta por el talento y la capacidad tecnológica del territorio, reflejada en proyectos como el del Centro de Competencias Tecnológico de Alicante, símbolo del papel estratégico de la Comunitat Valenciana dentro de Banco Sabadell. Invertir en talento local es, sin duda, invertir en futuro.

Desde Banco Sabadell seguimos defendiendo la importancia del trato personal y la escucha activa, en un entorno cada vez más digital. Porque entendemos que la tecnología es un facilitador, pero creemos en la relación humana como factor clave para construir vínculos de confianza duraderos. Esta combinación de innovación y proximidad es la base de nuestra consolidada presencia en la Comunitat Valenciana.

Los Premios Empresa del Año representan mucho más que un reconocimiento. Son una oportunidad para poner en valor el esfuerzo y la capacidad de transformación de nuestras empresas, y qué mejor lugar para hacerlo que en un territorio que ha demostrado ser un ejemplo de resiliencia. Estos galardones se han convertido en una cita de referencia que reúne a líderes y representantes de diversos sectores, que va más allá de la entrega de premios. Es una oportunidad para fomentar el intercambio de ideas y la generación de nuevas oportunidades.

Desde Banco Sabadell, seguiremos trabajando para ser el socio estratégico que las empresas valencianas necesitan hoy y en el futuro, acompañándolas en sus retos, impulsando su crecimiento y contribuyendo juntos al desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana.

Mi más sincera enhorabuena a todos los premiados.