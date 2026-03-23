El Dilema

Rafa ha conseguido una beca de movilidad internacional a través de Santander Open Academy para estudiar en San Francisco. ¡Una oportunidad única! Pero entre cafés y confidencias en el Work Café, Rafa se enfrenta a un dilema: no sabe qué hacer. ¿Qué le dirán sus compañeros de mesa?

Martín no está dispuesto a perder a su “joven padawan”. Sin embargo, un atropello “accidental” a diez kilómetros por hora hará que se replantee muy seriamente los consejos que le da a Rafa (porque, aunque le cueste admitirlo, le importa… y mucho).

Café para Cinco es la serie audiovisual que se ha estrenado en las webs de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander para demostrar que aprender, conectar y evolucionar no tiene por qué ser aburrido. Con Arturo Valls como protagonista, la serie presenta en clave de humor conceptos del entorno empresarial, caminos para montar una startup, la irrupción de la IA en nuestras vidas o la importancia de seguir aprendiendo para mejorar tu empleabilidad. Entre cafés, risas, segundas oportunidades y planes de futuro, las vidas de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea y Lola se entrelazan en Work Café Santander.

El objetivo de Café para Cinco es acercar al gran público la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad y de confiar en la formación a cualquier edad como herramienta para no quedarse atrás. Todo desde una perspectiva real y situaciones del día a día que podría vivir cualquiera de nosotros.

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