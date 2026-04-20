Nuevo EX60 totalmente eléctrico, el SUV de Volvo que cambia las reglas del juego, con autonomía WLTP de hasta 810 km

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Texto: FRANCESC BRANCHAT

A las puertas de celebrar un siglo de éxitos, Volvo muestra un nuevo capítulo de su firme estrategia de producto. El nuevo EX60 marca un nuevo hito en su transición para convertirse un fabricante líder de vehículos totalmente eléctricos.





El nuevo EX60 representa un paso adelante para Volvo gracias a sus avances tecnológicos, a su diseño y por la menor huella de carbono de un Volvo hasta la fecha. Completa una gama de SUV eléctricos muy atractivos, presentes en los segmentos principales del mercado: con los Volvo EX30, EX40, EX90 y ahora EX60, Volvo Cars se erige como un sólido referente del sector.

Referente en autonomía y rendimiento

Es el primer Volvo fabricado con mega-fundición y con las celdas de la batería fusionadas a la estructura de la carrocería, lo que ofrece ventajas en cuanto a coste, mayor autonomía, peso reducido y sostenibilidad.

Esta tecnología de baterías permite la mayor autonomía eléctrica de un Volvo y una capacidad de carga más rápida. El nuevo EX60 acaba con la ansiedad por la autonomía: permite recorrer 810 km con una sola carga en su configuración de tracción integral, añadiendo 340 km de autonomía con solo 10 minutos de carga si se utiliza un cargador rápido de 400 kW.





El nuevo EX60 dispone de tres variantes de propulsión. La P12 AWD Electric rinde 680 CV y ofrece autonomía de hasta 810 km, gracias a una batería con capacidad útil de 112 kW. La variante P10 AWD Electric rinde una potencia de 510 CV, su batería es de 91 kW y alcanza una autonomía de hasta 660 km. Finalmente, la variante P6 Electric de tracción trasera ofrece hasta 620 km y su potencia es de 374 CV. En este caso, la batería tiene una capacidad de 80 kW.

El nuevo EX60 incorpora las últimas innovaciones en tecnología de seguridad de Volvo, desde una estructura de carrocería avanzada, desde un cinturón de seguridad multiadaptativo, pionero en el mundo y que ha recibido varios premios, hasta sensores y software encargados de evaluar constantemente el entorno exterior y al conductor en el interior.

Con ADN escandinavo

En términos de diseño, el EX60 lleva los principios del diseño escandinavo vanguardista un paso más allá para adentrarse en la era eléctrica, combinando un exterior elegante y aerodinámico con materiales naturales de alta gama en su interior, un espacio relajante y un sistema de almacenamiento inteligente.

Diseñado, desarrollado y fabricado en Gotemburgo (Suecia), el EX60 es un SUV de 4,9 m de longitud y cinco plazas, de estilo vanguardista y expresivo. Está diseñado y construido con técnicas avanzadas para mejorar la sostenibilidad, reduciendo la huella de carbono y el peso, aumentando la autonomía y la maniobrabilidad. Destacan un frontal bajo, la línea del techo descendente y los laterales entallados, logrando así una eficiencia aerodinámica sobresaliente, con un coeficiente aerodinámico de 0,26.





El equipamiento es excelso en toda la gama y, por ejemplo, los amantes de la música pueden disfrutar de un sistema de sonido Bower & Wilkins de alta gama con 28 altavoces, que incluye altavoces en los reposacabezas de los cuatro asientos principales. El servicio Apple Music preinstalado con Dolby Atmos garantiza una experiencia acústica espacial inmersiva.

Hablar de manera natural





El nuevo EX60 incorpora la última versión de HuginCore, el sistema central de Volvo Cars que dota al vehículo de la capacidad de pensar, procesar y actuar. En colaboración con líderes tecnológicos como Google, NVIDIA y Qualcomm Technologies INC, es el primer Volvo en incorporar Gemini, el nuevo asistente de IA de Google que permite mantener conversaciones naturales y personalizadas. Las pantallas responden con rapidez, los mapas se cargan al instante y los asistentes de voz entienden mejor a los pasajeros.

La conectividad y las interfaces de usuario de primera clase permiten acceder a nuevas formas de usar el coche. Estos servicios y funciones hacen la vida más fácil y cómoda, permitiendo que el conductor se concentre en su tarea. Además, es un coche que mejora con el tiempo, gracias a las actualizaciones inalámbricas (OTA).

La gama ofrece una versión más aventurera, denominada EX60 Cross Country. Se trata de una variante dotada de un diseño audaz y distintivo, de actitud todoterreno y equipado con suspensión neumática avanzada que mejora la comodidad y el control.

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