La piscina de 42: un chapuzón de 26 días

Tests online

La primera prueba para poder entrar al campus pasa por superar dos test online en la web del campus; uno, de no más de 5 minutos de duración, que pone a prueba la memoria del aspirante. El segundo, con una duración nunca superior a las dos horas y cuarto, valora sus razonamientos lógico-matemáticos. Si se superan estos tests, los candidatos pasan a un período de selección presencial de 26 días consecutivos en el campus, sin días libres, llamado “la piscina”.

Lanzarse (simbólicamente) a la piscina de 42 Málaga es, sin ningún lugar a la duda, un ejercicio de valentía, de emprendimiento personal, social y profesional y, por qué no, una forma de empoderamiento. “El primer día de piscina fue durísimo, estás perdido y te entran ganas de irte a tu casa”, quien habla es Irene, cuarenta y pocos años, trabajadora hasta que llegó la pandemia en una cadena de televisión y empleada los fines de semana en el negocio familiar. “Desde el segundo día, -asegura- te vas abriendo a los compañeros y las cosas poco a poco empiezan a fluir. He aprendido de todos algo; del que sabía más y de los que no tenían ni idea de programación”, comenta.

Aprendizaje entre pares

Y es que, durante la piscina, el aprendizaje entre pares (Peer to peer learning) es un pilar fundamental. El trabajo en equipo resulta clave y decisivo para ir superando proyectos/niveles como si de un videojuego se tratara. Los estudiantes aprenden unos de otros a través del trabajo colaborativo, superando, compartiendo retos y, sobre todo, evaluándose entre ellos. Emilio, un Técnico Superior Administrativo que había tocado muy tangencialmente la programación, resume así este periodo: “Te sueltan en la piscina y tienes 26 días para aclimatarte a la temperatura. Entras perdido pero la evolución de los conocimientos y de las habilidades sociales aflora en esas casi cuatro semanas porque hay que tratar con gente muy diferente y la metodología y el cumplir objetivos te incita y te obliga a ello. Aquí se aprende a aprender y tienes que buscarte tus propios recursos, como pasa en la vida y en los trabajos”, finaliza.

Para Alba, la piscina es “una especie de locura. Llegas y nadie te dice nada, pero no tardas mucho en darte cuenta de que para cumplir objetivos hay que investigar, recopilar datos, verificarlos, debatirlos y utilizar la inteligencia colectiva para encontrar soluciones siempre con el de al lado, una persona a la que no conoces absolutamente de nada”.

En las dos primeras piscinas celebradas en Málaga (febrero y marzo, 400 candidatos) un total de 172 aspirantes han logrado acceder a la formación. Una formación que durará de media 3 años, y que se basa en proyectos de las diferentes ramas de la programación -en la actualidad existen más de 100 proyectos que van creciendo y actualizándose constantemente-. Éstos se organizan como un árbol de programación con 21 niveles al cual los estudiantes se enfrentan, superando las fases y adquiriendo conocimientos competenciales. Además, no hay período de registro y las inscripciones están siempre abiertas.

Formación común y especialidades

Una vez superada la parte de formación obligatoria común a todos los estudiantes, ya pueden elegir su camino dentro del Campus seleccionando la rama de especialización más específica acorde a sus intereses. Hay muchas para elegir: programación móvil, programación funcional, ciberseguridad, inteligencia artificial, ingeniería inversa, código malicioso, programación de kernels, Big Data, programación de redes, programación 3D., etc.

Alba, Emilio e Irene emergieron de la piscina y desde hace pocas semanas han empezado su formación en 42. “Ha sido un proceso duro y estresante, pero es una experiencia que ni en mis mejores sueños me había imaginado. Yo, enseñando a mis compañeros, y yo siendo enseñada por ellos. Es muy enriquecedor”, concluye Alba.

Los tres quieren introducirse “bien” en el mundo de la programación, encontrar un trabajo, sacarle partido y vivir de ello. Aunque todavía ninguno de ellos tiene muy claro qué camino van a escoger en su futuro como programadores (ciberseguridad, blockchain, Inteligencia Artificial, etc), todos coinciden en señalar la importancia de esos 26 días: “La programación es una forma de pensar. Han sido 26 días muy intensos que nos han cambiado la vida”, coinciden.