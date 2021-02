Fármacos más precisos, pero que requieren mayor esfuerzo en Investigación y Desarrollo

Habitualmente, el proceso de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos implica un periodo de 10 a 12 años, no exento de obstáculos y que requiere un gran esfuerzo por parte de la industria.

De hecho, tal y como se refleja en el informe ‘Ten years on. Measuring the return from pharmaceutical innovation 2019’ de la consultora Deloitte, menos de un 10% de los compuestos en fase de desarrollo que logran alcanzar la última fase –los ensayos clínicos con humanos para probar su eficacia y seguridad– llega a convertirse en un fármaco disponible para médicos y pacientes. De estos, solamente tres de cada diez generarán ingresos que superen los costes medios de I+D, según este estudio que radiografía doce compañías farmacéuticas líderes de todo el mundo. Esto significa que el retorno esperado de la inversión en I+D de nuevos medicamentos para los laboratorios farmacéuticos se sitúa en apenas un 1,8%, el registro histórico más bajo de la última década.