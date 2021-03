Innovación incremental: medicamentos que se adaptan a cada paciente

En general, cuando pensamos en innovación en la industria farmacéutica se nos viene a la cabeza cuando se descubre por primera vez un medicamento basado en una novedad absoluta para enfermedades que no tenían cura anteriormente o que carecían de tratamiento. Esto sería lo que se conoce como innovación radical o transformacional. Aunque la innovación incremental llega a veces a ser igual de importante para muchos pacientes, es una auténtica desconocida para la población en general. Y eso que en la última década aproximadamente el 40% de los fármacos que han llegado a través de este tipo de innovación.

Una innovación valiosa pero poco valorada

Estos avances suponen ahorro y eficiencia a nuestro sistema sanitario ya que una mayor adherencia o cumplimiento de un tratamiento supone tener más controlada la enfermedad y un menor riesgo de recaídas, lo que implicaría reducir el uso de otros recursos sanitarios. A pesar de que la innovación incremental es un beneficio indudable para pacientes y profesionales sanitarios, en ocasiones no tiene el reconocimiento que merece por parte de reguladores y pagadores. Emili Esteve explica que “en algunos casos, a pesar de su interés para enfermos, cuidadores, familiares y médicos, así como de la inversión realizada en el desarrollo clínico y de su aportación adicional en términos de eficacia o ahorro, la innovación incorporada queda sin reconocimiento al ser equiparada por el sistema de precios de referencia a presentaciones clásicas, simplemente por compartir el mismo principio activo”.

Que no se tengan en cuenta los beneficios reales que supone la innovación incremental supone un obstáculo para el acceso de los pacientes a estos medicamentos porque, una vez aprobados y fijado el precio, no son incluidos en la prestación farmacéutica pública o si lo son, es a precios tan bajos que no interesa a la compañía farmacéutica que ha invertido tiempo y dinero en el desarrollo del fármaco. “El pagador es mucho más proclive a reconocer la innovación radical que la incremental, y es habitual que este tipo de mejoras las consideren insuficientes para obtener el beneficio de la financiación pública”, apunta Esteve.

El director del Departamento Técnico de Farmaindustria considera necesaria una normativa que ampare y aporte seguridad jurídica y un sistema que permita calificar el interés para el Sistema Nacional de Salud sobre aquellas innovaciones incrementales que se consideren adecuadas para los pacientes.

Además, este tipo de innovación resulta de gran interés a empresas farmacéuticas de pequeño o mediano tamaño, ya que es una forma más rápida y con menos riesgos que la innovación radical, que implica procesos de entre 8 y 10 años y una inversión de 2.500 millones de euros.