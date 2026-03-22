Hidralia impulsa la resiliencia hídrica en Málaga a través de la innovación

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Naciones Unidas promueve cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua para sensibilizar sobre la importancia vital de este recurso natural. La campaña de este año, Agua y Género, pone de manifiesto cómo la falta de acceso al agua potable y saneamiento afecta especialmente a mujeres y niñas, limitando sus oportunidades educativas, económicas y de desarrollo. Bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, la iniciativa ensalza el liderazgo femenino en la gestión de los recursos hídricos como clave para asegurar un modelo más equitativo y sostenible.

Aunque España cuenta hoy en día con servicios de agua de alta calidad, es uno de los países europeos más afectados por el estrés hídrico. El cambio climático, con sequías prolongadas y lluvias torrenciales, impacta especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo que ante este desafío, resulta fundamental avanzar en economía circular regenerando el agua, valorizando residuos y desplegando energías renovables.

Un desafío para Málaga

En un contexto como el de Málaga, marcado por sequías prolongadas y episodios de lluvias intensas, garantizar el acceso al agua se ha convertido en un desafío prioritario.

El cambio climático intensifica esta situación, afectando tanto a la calidad de vida de la ciudadanía como a sectores estratégicos como el turismo o la agricultura. Ante este escenario, avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible es clave, apostando por soluciones basadas en la economía circular del agua.

Hidralia, como parte del grupo Veolia, impulsa en la provincia de Málaga una gestión avanzada del ciclo integral del agua basada en la innovación, la digitalización y la colaboración público-privada. A través de herramientas como Hubgrade, la compañía optimiza la toma de decisiones en tiempo real mediante el análisis de datos, mejorando la eficiencia de las infraestructuras y garantizando la resiliencia del sistema hídrico.

Además, mantiene un firme compromiso social, desarrollando iniciativas que garantizan el acceso al agua a colectivos vulnerables y promoviendo modelos de gobernanza participativos junto a administraciones y agentes sociales.

Hubgrade Costa del Sol.

Agua regenerada: clave para la Costa del Sol

La reutilización del agua se ha convertido en una pieza fundamental para asegurar el suministro en la Costa del Sol. En este sentido, destacan proyectos pioneros como el que se desarrolla en Benahavís, donde Hidralia participa en una iniciativa que busca convertirse en referente regional en el uso de agua regenerada.

Este proyecto contempla el despliegue de una red de más de 15 kilómetros de tuberías que conectan los municipios de Benahavís, Estepona y Marbella, permitiendo el uso de agua regenerada para el riego de campos de golf y otros usos urbanos. La iniciativa no solo contribuye a reducir la presión sobre los recursos hídricos convencionales, sino que también garantiza el uso eficiente del agua en un territorio donde la demanda es especialmente elevada.

Junto a la reutilización, la recarga de acuíferos se posiciona como otra de las soluciones estratégicas para afrontar la escasez de agua en Málaga. En este ámbito, destaca el proyecto Life Matrix, en el que participa Hidralia junto a entidades como Cetaqua, Acosol y la Universidad de Málaga, y que aúna ambas cosas: Esta iniciativa trabaja en demostrar la viabilidad de recargar acuíferos costeros mediante agua regenerada sometida a tratamientos avanzados.

El piloto, ubicado en Marbella, prevé aportar en torno a un 15% de los recursos medios anuales del acuífero costero utilizando agua regenerada de la EDAR de La Víbora, contribuyendo así a reforzar una fuente clave de suministro en periodos de sequía.

La regeneración y reutilización del agua, la recarga de acuíferos y la digitalización de las infraestructuras forman parte de un modelo que transforma la gestión del agua en Málaga hacia un enfoque más sostenible y resiliente. A través de estas soluciones, Hidralia no solo garantiza un servicio eficiente, sino que también contribuye a la adaptación del territorio al cambio climático, impulsando un futuro más seguro, sostenible e inclusivo para la provincia.