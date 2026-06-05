Agua para el futuro: la apuesta de Hidralia por una Costa del Sol más resiliente

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Naciones Unidas hace un llamamiento en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente para impulsar acciones que permitan avanzar hacia un modelo más sostenible y resiliente frente al cambio climático con el lema “Por el clima ya”. En un territorio especialmente expuesto al estrés hídrico como la provincia de Málaga y la Costa del Sol, garantizar la disponibilidad de agua se convierte en uno de los grandes desafíos ambientales presentes y futuros.

Hidralia, empresa andaluza dedicada a la gestión del ciclo integral del agua y perteneciente al grupo Veolia, trabaja para impulsar soluciones que permitan proteger y regenerar los recursos hídricos, contribuyendo tanto a la adaptación como a la mitigación del cambio climático en los municipios donde presta servicio, tanto de forma directa como a través de sus participadas, como Aguas de Benahavís y Agua de Torremolinos.

Seguridad hídrica frente al cambio climático

La seguridad ambiental pasa, en gran medida, por asegurar la disponibilidad y calidad de recursos esenciales para la vida y la actividad económica. En una provincia como Málaga, donde los episodios de sequía han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del territorio, el agua adquiere un papel estratégico.

Garantizar el suministro y avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos permite responder a las necesidades de la ciudadanía, proteger actividades esenciales y reforzar la resiliencia de los municipios frente a situaciones críticas. Cada gota cuenta, y por eso, a través de herramientas como Hubgrade, la compañía optimiza la toma de decisiones en tiempo real mediante el análisis de datos, mejorando la eficiencia de las infraestructuras y garantizando la resiliencia del sistema hídrico.

Además, Hidralia impulsa soluciones basadas en la innovación y en una gestión más sostenible del agua, apostando por modelos que permitan aprovechar al máximo no sólo los recursos disponibles, sino buscar nuevas fuentes de suministro que alivien el estrés hídrico al que están sometidas las tradicionales.

Agua regenerada y nuevas fuentes de recursos

Uno de los proyectos destacados se desarrolla en Benahavís, donde la compañía participa en una iniciativa que busca convertirse en referente en la gestión sostenible del agua para el riego de campos de golf mediante agua regenerada.

La primera fase contempla la puesta en marcha de 15 kilómetros de conducciones entre los términos municipales de Benahavís, Estepona y Marbella para suministrar agua regenerada con todas las garantías sanitarias necesarias. El proyecto permitirá reducir la presión sobre los recursos convencionales y favorecer un uso más eficiente del agua disponible.

Además, Hidralia participa en iniciativas pioneras relacionadas con la recarga de acuíferos, una herramienta cada vez más relevante en escenarios de escasez hídrica. En esta línea destaca el proyecto Life Matrix, desarrollado junto a Cetaqua, Acosol y la Universidad de Málaga, cuyo objetivo es demostrar la viabilidad de recargar acuíferos costeros con agua regenerada sometida a tratamientos avanzados. El proyecto piloto, ubicado en la depuradora de La Víbora en Marbella, prevé aportar alrededor de un 15 % de los recursos medios anuales del acuífero estudiado.

Este tipo de soluciones abre nuevas posibilidades para reforzar la disponibilidad de recursos hídricos y aumentar la resiliencia del territorio ante futuros escenarios climáticos. A través de la innovación, la experiencia y una gestión eficiente del agua, Hidralia continúa impulsando proyectos que contribuyen a proteger los recursos naturales y a construir municipios más sostenibles y preparados para afrontar los desafíos del futuro.