Así reparte la RFEF los 135 millones destinados para ayudas a 1.790 clubes de fútbol

Nadie en el mundo destina tanto a tantos equipos. 1.790 clubes de toda España van a percibir una ayuda procedente de la RFEF, de los cuales 1.732 son no profesionales. Los mecanismos y planes aprobados desde la Ciudad del Fúbol de Las Rozas van a potenciar y fortalecer la presencia de un balón de fútbol, fútbol sala o fútbol playa -según el caso-, en todos los rincones del país gracias a la generación de sus propios recursos, ya sea por la venta de derechos audiovisuales de sus competiciones (representa un 30% de sus ingresos totales), patrocinio y publicidad (23%), servicios federativos prestados (17%), selecciones nacionales y organización de torneos (12%) o convenio con la LFP (4,7%), entre otros.

A partir de esos ingresos, el volumen de gasto más grande de la RFEF corresponde al mencionado fútbol no profesional y fútbol base, que representa cerca de un 30%. En este sentido, si en 2022 las Ayudas totales fueron de 100 millones de euros, para este nuevo curso son de 135 millones, correspondiendo 90 millones al comentado fútbol no profesional y fútbol base. Este no es el fútbol más mediático, pero dentro de la Federación española es donde se pone más cariño y más esfuerzos. De hecho, no hay ninguna otra federación en el mundo que llegue y ayude a tantos clubes… cerca de 1.800.