Cómo ha conseguido Patricia poner en marcha Sierra Eco Foods

Pero Patricia no hubiera podido llevar a cabo este proyecto sin ayuda. “El apoyo de MicroBank fue fundamental para impulsar el negocio y llevar a cabo la reforma para la rehabilitación del local”. Gracias al préstamo de MicroBank, Patricia ha podido cumplir el sueño de crear su propia empresa de productos ecológicos elaborados de manera artesanal, con un sabor natural y sin aditivos. “Ver el crecimiento de Sierra Eco Foods me ilusiona y me llena de energía”, admite Patricia.