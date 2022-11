Invertir es un camino para conseguir que nuestro capital sea más eficiente e incrementar nuestros ahorros. Los grandes gurús tienen la máxima que el dinero debe trabajar por nosotros y no al revés. Sin embargo, para que comienza el proceso debemos tener ahorros y tomar la decisión nada arbitraria de ponerlos en el mercado de valores con el riesgo que eso conlleva. Y antes de empezar, tenemos que saber que dependiendo de nuestras necesidades y de nuestra situación personal deberemos optar por un tipo u otro de estrategia de inversión. ¿Buscamos seguridad económica o estamos dispuestos a asumir riesgos? ¿Priorizamos recuperar nuestra inversión en el menor tiempo posible o podemos prescindir de nuestro dinero a lo largo de meses?

Estudiar de forma particular nuestra situación y circunstancias es un paso esencial para elegir en qué tipo de valores invertir.

La cartera de inversiones es el conjunto de activos financieros que posee una persona física o jurídica y, desde un punto de vista temporal, se clasifican en corto, medio y largo plazo. Su diferencia principal radica en el tiempo que tardaremos en recuperar la inversión financiera y elegir unas u otras dependerá del perfil del inversor y sus circunstancias.

Sabiendo cuál es tu perfil como inversor es posible determinar cuáles son los productos financieros más apropiados para destinar dinero con el fin de conseguir ganancias. Esto no solo permite acertar en la contratación inicial, sino también a la hora de diversificar la cartera de una manera óptima. Para tomar una decisión entre una inversión a corto plazo, medio o largo plazo debemos estudiar las diferencias entre cada una, ya que, según nuestro objetivo a la hora de invertir, deberemos plantearnos un tipo de inversión u otra.

El primer paso es plantearse si buscamos liquidez o rentabilidad de cara al futuro ¿Queremos comprarnos un piso de aquí a unos años? ¿Necesitamos ahorrar para un coche? ¿O buscamos una inversión a largo plazo para la universidad de nuestros hijos? Cada objetivo es diferente, pero también la situación, circunstancias o la disposición al riesgo de cada persona.

Invertir a corto plazo (máximo un año)

Las inversiones de corto plazo se extienden como máximo un año y se consideran activo circulante. Es la mejor opción si deseas obtener una rentabilidad rápida sin exponer tu dinero demasiado tiempo y, otro punto a su favor, en la mayoría de lo casos este tipo de estrategia no requiere una cantidad elevada de capital.

Este tipo de estrategia supone un riesgo mayor que una inversión más largoplacista, ya que a corto plazo es muy difícil averiguar cómo evolucionará la bolsa. Por lo tanto, un inversor que invierta en bolsa a corto plazo estará asumiendo un alto nivel de incertidumbre y riesgo.

Invertir a medio plazo (2 a 5 años)

Este tipo de inversión cuenta con un horizonte de hasta cinco años. Si contamos con ahorros parados en una cuenta corriente y sabemos que no vamos a utilizarlos en este plazo de tiempo, una alternativa es invertir a medio plazo. Este tipo de estrategia no busca liquidez, sino una mayor exposición a activos de mayor riesgo que tengan más potencial de revalorización de cara al futuro. El punto positivo es que, en caso de grandes caídas, los márgenes no son tan estrechos que en el corto plazo y contamos con más tiempo para recuperar nuestra situación previa.

Invertir a largo plazo (10 años o más)

Si tus objetivos a corto y medio plazo están cubiertos y tienes unos ahorros que puedas invertir con menos urgencia, puedes optar por una inversión a largo plazo. Este tipo de inversiones deben tener un horizonte temporal mínimo de diez años, su riesgo es moderado y tienen altas expectativas de rentabilidad, por lo que son las más recomendables.

¿Pero por qué su riesgo es menor que las inversiones a corto o medio plazo? La respuesta está en el tiempo. Este es el mejor aliado para el inversor y, si te equivocas, tienes más tiempo para enmendar el error. Además, en este tipo de inversiones, la volatilidad de la renta variable pasa de ser un problema a una oportunidad y, si adoptamos una mirada largoplacista, lo normal es que la economía con el paso de los años crezca (si partimos de datos históricos). El mercado es cíclico y, con el paso del tiempo, siempre se recupera de las caídas.

Conclusiones

Una opción segura es elegir una estrategia mixta y combinar inversiones a corto plazo con otras a medio/largo. En vez de concentrarnos en un solo tipo de inversión, este tipo de estrategia busca equilibrar la cartera de valores combinando el rendimiento y el riesgo. Si las circunstancias nos lo permiten, este tipo de estrategia es la más segura.

Para Fundación MAPFRE, antes de invertir hay que hacer un análisis previo acerca de tres variables fundamentales: rendimiento, tiempo y riesgo. Antes de poner a trabajar los ahorros, la entidad aconseja analizar y tomar decisiones meditadas y, sobre todo, tomar decisiones con cabeza. Si quieres saber más accede a la información básica en: segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org