Llega el mejor momento para degustar el universo de sabores del bacalao Skrei

Un año más llega la temporada del mejor bacalao del mundo, el Skrei, cuyo nombre significa nómada por el épico viaje de ida y vuelta que realiza desde las frías aguas del norte a las corrientes cálidas de las islas Lofoten para reproducirse. Los pescadores autóctonos hacen en ese momento las capturas y lo marcan con un sello de calidad que cada pez lleva clavado en la piel para garantizar su procedencia noruega, su frescura y que cumple con una rigurosa normativa.

Solo puede conseguirse durante los primeros meses del año en las gélidas y cristalinas aguas de las costas de Noruega. Ese es el mejor momento para disfrutar de este magnífico manjar blanco. En aquel país, se prepara tradicionalmente cocido o al vapor, acompañado de patatas hervidas y con mantequilla, pero éste es un bacalao versátil que se ha integrado muy bien en todo tipo de preparaciones de la cocina española (marmitako, pil pil, a la marinera, etc.) y que podemos usar también de cara a las celebraciones de la Semana Santa que está a la vuelta de la esquina.

La propuesta

Mario Sandoval, chef del restaurante Coque en Madrid, con dos estrellas Michelín, desvela qué es lo que hace a este bacalao tan especial: “Su auténtico sabor, fresco, intenso, original y sobre todo su textura y versatilidad para la cocina. Una auténtica joya de los fiordos noruegos, gracias a una pesca sostenible de calidad”, explica el reconocido chef, que incluye el plato “Skrei monocromático” como uno de los protagonistas de su menú degustación durante la temporada.

"Destacaría del Skrei su auténtico sabor, fresco, intenso, original y sobre todo su textura y versatilidad para la cocina" — Mario Sandoval, chef del restaurante Coque en Madrid.

Mario Sandoval da una sugerencia para preparar el Skrei en casa: “puedes preparar el Skrei marinado con vinagreta de cebolleta, aceituna negra y alcaparras, un plato que combina la frescura del bacalao noruego con sabores más potentes”.

La hora de los nómadas

Cuando llega a los cuatro o cinco años de edad y su peso supera los tres kilos, el bacalao ártico (Gadus Morhua) es impulsado a abandonar las heladas aguas del mar de Barents y emprender el regreso al suroeste, a las islas Lofoten, el lugar donde nació.

Este viaje increíble fortalece la musculatura del Skrei y, junto a una dieta de mariscos y arenques, hace que su carne sea más firme y jugosa, tenga menos grasa y una textura imposible de encontrar en otros bacalaos.

Su periplo comienza en enero y tarda un mes en llegar a las costas. Tras el desove (una hembra puede tener cinco millones de huevos) el bacalao regresa al Ártico. Los que no vuelven acaban en los mercados y empieza la temporada del Skrei, que durará hasta finales de abril.

Un sabor exquisito

El Skrei noruego presume de ser el mejor bacalao del mundo, como consecuencia de las favorables condiciones naturales en las que habita, ya que el frío de las aguas hace que tengan una carne más sabrosa.

Su carne, fácilmente diferenciable es más firme y tierna, un regalo para el paladar con memoria de mar, que se abre en delicadas lascas cuando se cocina. En nuestro país es un producto muy buscado, especialmente en tiempos de cuaresma o simplemente por el puro placer de saborear un pez que destaca entre sus iguales.

Destacar otra importante cualidad del producto, el Skrei es un lujo asequible, un bacalao gourmet y salvaje, pero por un precio que permite a los consumidores darse ese capricho mientras dure la temporada.

Skrei a la sartén con salsa de naranja y puré de patatas.

Presencia creciente en nuestros mercados

Este bacalao ha alcanzado una gran popularidad en España, que se ha convertido en el primer mercado de Skrei a nivel mundial por volumen, con un consumo que supera las 3.000 toneladas anuales.

“El Skrei se ha convertido es una especie verdaderamente popular en España y nos alegra comprobar que los consumidores españoles ya saben cuándo comienza la temporada y esperan su llegada cada año, entre febrero y abril. También saben que deben buscar el Skrei con el sello de calidad, para tener la garantía de que es auténtico de Noruega y comprarlo solo en establecimientos que lo identifican con esta etiqueta", destaca Bjorn Erik Stabell, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.

Fácilmente reconocible por su característico sello de calidad, los consumidores deben buscar el que cada pez lleva clavado en la piel para garantizar su frescura y origen noruego. Esta etiqueta oficial certifica que la captura, el procesado y el transporte del Skrei cumplen con una rigurosa normativa que asegura su calidad y sostenibilidad.

El sello garantiza que es un bacalao de más de 3Kg, que se limpia y eviscera el mismo día de su captura, que entre la pesca y su envasado para envío no han pasado más de 12 horas, que está refrigerado entre 0º C - 2º C durante toda la cadena de valor, que se etiqueta con una vida útil máxima 12 días desde la fecha de envasado y que ha sido pescado entre el 1 de enero al 30 de abril, en las áreas naturales de desove para el Skrei de la zona económica Noruega de forma controlada y sostenible.