Vacaciones de verano: viaja seguro haciéndote la prueba Covid-19 que requiere cada plan

Tanto para los que tienen pensado viajar a Canarias o Baleares, como si el plan es cruzar fronteras, hay que tener claro que en muchos destinos se exige una prueba negativa como requisito imprescindible. Incluso si nos quedamos en la Península donde el test no es obligatorio, sí es recomendable para viajar con las mayores garantías de seguridad. ¿Cuál de entre los distintos tipos de pruebas es la recomendable en cada caso?

Este verano tenemos ganas de disfrutar de las vacaciones como siempre lo hemos hecho: haciendo las maletas y regresando a nuestro lugar de descanso favorito (al pueblo, a la casa de la playa…) o lanzándonos a la aventura de descubrir nuevos lugares. Lo diferente este año es que, entre los diversos preparativos, tenemos que contar con uno más: conocer cuáles son los requisitos de entrada de los diferentes destinos. Muchos de ellos exigen pruebas Covid-19 negativas.

Es obligatorio, por ejemplo, presentar una PCR negativa para pisar territorio francés y también si queremos llegar a Portugal en avión. Otros países (Italia, Alemania, Austria, Suecia, Noruega…) solicitan PCR o pruebas de antígenos negativas.

También necesitaremos acreditar que estamos libres de coronavirus para acceder a nuestras vacaciones soñadas en Baleares y Canarias, siempre y cuando no podamos acreditar que estamos vacunados. Y en el resto del territorio español, aunque podemos movernos libremente sin condiciones, no está de más tomar las debidas precauciones para convivir con familiares o amigos con la tranquilidad de saber que no estamos infectados y no vamos a contagiar el virus. Sea cual sea nuestro plan de vacaciones, repasamos a continuación las diferentes pruebas que hay actualmente para saber cuál es la más adecuada en función de nuestras necesidades.

PCR

Es la técnica de referencia para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 en las primeras fases de la enfermedad ya que “es un sistema muy sensible, pudiendo detectar cantidades muy bajas de virus”, explica Juan Pedro Portell, director del Área de Salud Laboral de Quirónprevención, compañía de prevención de riesgos laborales del grupo Quirónsalud que durante la pandemia ha realizado más de un millón de pruebas tanto en empresas como a población general. Sin embargo, precisa este experto, no diferencia por sí misma el estadio de la enfermedad en que pudiera encontrarse el paciente: inicio, fase aguda o fase de recuperación. Así, “si se obtiene un resultado negativo de un paciente con alta sospecha de infección por el virus SARS-CoV-2, se deberá confirmar con una nueva prueba”.

*¿Para quién? Para todas las personas sin vacunar que quieran visitar las islas o prácticamente cualquiera de los países europeos.

PCR en Saliva

Esta prueba consiste en la amplificación de ARN del coronavirus SARS-CoV-2 a partir de muestra de saliva. Según el especialista de Quirónprevención, es una prueba de “elevada sensibilidad y de elección para diagnóstico de infección activa”.

La gran ventaja de esta prueba es la comodidad de la extracción, que hace que incluso se pueda hacer desde el propio domicilio y sin necesidad de una extracción invasiva. “El kit contiene todos los elementos y las instrucciones para realizar la extracción y el posterior envío al laboratorio”, apunta Portell.

*¿Para quién? Al eliminar los bastoncillos de la ecuación, esta prueba no invasiva está especialmente indicada para los niños y las personas de edad avanzada. Eso sí, antes de realizarla hay que tomar una serie de medidas, como no comer, beber, masticar chicle o fumar durante los 30 minutos previos a la toma de la muestra y, preferiblemente, hacerlo a primera hora de la mañana, sin haberse aplicado maquillaje, crema o labial.

La principal ventaja de esta prueba, asegura Portell, es “la rapidez con la que se obtiene el resultado, lo que permite una mayor agilidad en la toma de decisiones tanto a nivel individual como de un colectivo”. Se realiza a través de una muestra nasofaríngea y es capaz de diagnosticar el virus SARS-CoV-2 desde el inicio del contagio y con la misma fiabilidad que las PCR, con la ventaja de que se pueden tener los resultados en 15 minutos.

*¿Para quién? Algunos países aceptan esta prueba para acceder a su territorio. “Hay que saber que es recomendable para pacientes con síntomas, ya que gracias a sus resultados rápidos permite tomar medidas de aislamiento de manera precoz”, apunta. Tiene una sensibilidad del 100% si la muestra se coge hasta el tercer día tras el contagio.

Serología post exposición al virus SARS-CoV-2

Las personas que ya han pasado la enfermedad tienden a pensar que han desarrollado inmunidad, pero no siempre es así. De hecho, según este experto, “es posible haber superado la Covid-19 sin haber desarrollado anticuerpos”. Un pequeño porcentaje de pacientes (en torno al 2-5%) no los desarrolla, probablemente habiendo eliminado el virus mediante una respuesta inmune celular.

“Para estar seguros, está disponible la prueba de serología cuantitativa post exposición al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) se basa en la detección de anticuerpos específicos en aquellas personas que han superado la infección (de forma sintomática o asintomática) por el virus o se tiene la certeza o sospecha de haber estado expuestas a dicho virus”, explica. Se realiza a través de una extracción de sangre convencional y permite detectar anticuerpos a partir del 12-15 días tras la infección, aunque se ha demostrado que en un bajo porcentaje de la población no se generan anticuerpos tras la exposición. El resultado estará disponible en un plazo de 24-48h.

*¿Para quién? Para aquellas personas que, aunque no vayan a viajar a destinos que exijan pruebas específicas, quieran tener la tranquilidad de estar protegidos. Independientemente del resultado, es necesario extremar las medidas de higiene y prevención del contagio (mascarilla e higiene de manos).

Serología post vacunación

Las vacunas contra SARS-CoV-2 inducen la producción de anticuerpos específicos contra la proteína S del virus. La proteína S ("spike"), es una proteína transmembrana que se ensambla en trímeros para formar las características espigas en la superficie de los coronavirus (mecanismo de unión del virus y la célula humana).

Aproximadamente tras tres semanas de la última dosis de la vacuna se puede detectar, mediante la realización de esta prueba cuantitativa de anticuerpos, la efectividad de la misma. No obstante, el porcentaje de personas que tras la vacunación desarrollan anticuerpos contra el COVID-19 depende de la eficacia de cada vacuna.

*¿Para quién? Para quienes deseen asegurarse de que las pautas correspondientes de la vacuna en cada caso han generado anticuerpos frente al virus. Esta prueba detecta los anticuerpos neutralizantes de todos los tipos de vacunas que se estás administrando actualmente.