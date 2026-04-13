Ebro Foods consolida su liderazgo

Silvia ParedesDirectora de Relación con Inversores de Ebro Foods
Presenta:
César Sánchez-Grande, Co-director de Ánalisis Renta 4
Presenta:
César Sánchez-Grande, Co-director de Ánalisis Renta 4
Durante el encuentro, Silvia Paredes, Directora de Relación con Inversores de Ebro Foods, y el Director de Análisis de Renta 4, César Sánchez-Grande, analizaron la sólida trayectoria del líder mundial en arroz y referente global en pasta premium y fresca. Con unas ventas netas de 3.000 millones de euros y un EBITDA de 420 millones, la estrategia de la compañía se fundamenta en el valor añadido y en una impecable gestión activa de su portfolio. Paredes destacó el éxito de sus históricas desinversiones (azúcar, sector lácteo y, más recientemente, la pasta seca básica), decisiones que permitieron a la empresa esquivar crisis sectoriales y centrarse en nichos de alta rentabilidad. El acierto es palpable: Ebro ha logrado recuperar en apenas cinco años los 130 millones de EBITDA cedidos con sus últimas ventas.
Frente a la actual incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, la compañía exhibe una cadena de suministro fuertemente blindada. Paredes explicó que la diversificación global de sus orígenes de materia prima es una de sus mayores ventajas competitivas. Desde antes del inicio del conflicto, Ebro estudió rutas alternativas para garantizar el flujo ininterrumpido de sus buques. Dado que Ebro no es una industria intensiva en energía, el impacto directo de la inflación del gas dependerá de la duración del conflicto. Las presiones se concentran marginalmente en los fletes y en el coste del packaging derivado del petróleo, escenarios inflacionistas que la directiva históricamente ha gestionado con alta solvencia.
Respecto a la presión de la marca blanca en un entorno de consumo exigente, la defensa de Ebro se basa en la innovación y la conveniencia (productos rápidos y saludables, como los vasitos para microondas). Lejos de sufrir por el trading down (la búsqueda de alternativas baratas), la compañía se beneficia de cambios de hábitos paralelos: el consumidor que recorta su gasto en restaurantes compensa comprando la mejor pasta premium para cocinar en casa, o sustituye el consumo frecuente de proteínas más caras (carne o pescado) por carbohidratos de alta calidad.
En cuanto a la asignación de capital y el crecimiento inorgánico, Ebro mantiene una estricta disciplina financiera. Paredes confirmó que, en este momento, no visualizan grandes oportunidades de adquisición a valoraciones razonables que encajen con su exigente criterio de retorno, limitando su radar a posibles compras industriales menores que mejoren sus marcas actuales. Esta prudencia inversora, unida a la elevada generación de caja del grupo y a la progresiva desinversión en activos inmobiliarios no estratégicos, allana el camino para su tradicional política de retribución: si no hay grandes compras o inversiones orgánicas a la vista, la compañía acostumbra a complementar su creciente dividendo ordinario con jugosos dividendos extraordinarios cada tres o cuatro años.
Sánchez-Grande concluyó el análisis resumiendo el perfil único del valor: una compañía de corte puramente defensivo que, apoyada en una gestión directiva excelente, logra combinar un sólido crecimiento en ventas con una rentabilidad sostenida y una retribución al accionista de las más atractivas y fiables del mercado.