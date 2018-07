Donald Trump publica una carta de Kim Jong-un

El presidente de EE.UU., Donald Trump, difundió hoy en su cuenta oficial de la red social Twitter una carta que dijo haber recibido del líder norcoreano, Kim Jong-un, y presumió de un "gran avance" en el diálogo bilateral, un mes después de la cumbre entre ambos dirigentes en Singapur.



"Una nota muy amable del presidente Kim de Corea del Norte. ¡Se está haciendo un gran avance!", tuiteó Trump, que adjuntó la imagen de una carta en coreano y su traducción en inglés.



En la versión traducida, fechada el pasado viernes 6 de julio, Kim opinaba que la cumbre bilateral del pasado 12 de junio en Singapur "fue, en efecto, el comienzo de un proceso significativo".



"Creo firmemente en que la fuerza de voluntad, los esfuerzos sinceros y el original enfoque de mí mismo y de su excelencia, señor presidente, con el objetivo de abrir un nuevo futuro entre la DPRK (siglas en inglés de República Popular Democrática de Corea) y EE.UU., darán seguramente fruto", indica Kim en la misiva.





A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt