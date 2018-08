Trump pide que se deje de investigar a la trama rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente este miércoles el fin de la investigación que un Fiscal Especial conduce sobre la alegada injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, que una vez más calificó como "una cacería de brujas".



"Es una situación terrible y el Fiscal General Jeff Sessions debería interrumpir esta cacería de brujas ahora mismo, antes que manche aún más a nuestro país", expresó Trump en Twitter, en referencia a la investigación que conduce el Fiscal Especial Robert Mueller.



Esta investigación busca determinar el alcance de la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y -el aspecto más difícil para la Casa Blanca- si existió algún tipo de colusión entre funcionarios rusos y el comité de campaña de Trump.



En una secuencia de mensajes, Trump atacó a Sessions, a Mueller, a sus agentes que forman el equipo investigador y también el proceso judicial contra el abogado Paul Manafort, quien en 2016 condujo brevemente su campaña electoral y ahora está acusado por fraude fiscal y bancario.



"La colusión de Rusia con la campaña de Trump, una de las más exitosas de la historia, en un EMBUSTE", aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.





Russian Collusion with the Trump Campaign, one of the most successful in history, is a TOTAL HOAX. The Democrats paid for the phony and discredited Dossier which was, along with Comey, McCabe, Strzok and his lover, the lovely Lisa Page, used to begin the Witch Hunt. Disgraceful!