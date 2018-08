Atropello en Londres: Detenido un hombre tras dejar dos heridos al arrollarlos con su coche frente al Parlamento británico

Dos personas han resultado heridas leves junto al Parlamento británico tras ser atropelladas por un coche cuyo conductor fue arrestado tras estrellarse contra las barrera del edificio. La unidad antiterrorisrta investiga el incidente, a la espera de que se determine la causa concreta.



El siniestro ha tenido lugar a las 7.37 (hora local) y, tras él, ha sido detenido el conductor del vehículo, según la primera información difundida en Twitter por Scotland Yard.



Video of the male driver arrested after a car crashed into security barriers outside Parliament in Westminster.



??Follow our live blog here for more updates: https://t.co/NCXlyxhNdi pic.twitter.com/ZdnDfgrW4G