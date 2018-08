Muere Kofi Annan, ex secretario general de la ONU y Nobel de la Paz

El ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan ha fallecido a los 80 años de edad, han confirmado fuentes familiares al portal de noticias ghanés CNR y en la cuenta de Twitter oficial del fallecido.





It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ