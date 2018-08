Varios muertos en un tiroteo durante un torneo de videojuegos en Florida

Un tiroteo acaecido en un torneo de videojuegos que se disputa en la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, ha causado numerosas víctimas. Diversos medios estadounidenses, como la CBS y 'Miami Herald' apuntan que el número de muertos es de cuatro, aunque no existe confirmación oficial.







En el siguiente vídeo colgado en redes sociales, se aprecia -desde el segundo 0.25- como los disparos sorprenden a los concursantes y la competición se interrumpe:







El sheriff de Jacksonville ha comunicado en Twitter que uno de los tiradores ha resultado muerto, mientras se desconoce si hay un segundo implicado.





One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT