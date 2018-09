Los líderes de la UE rechazan el plan de May para el Brexit y exigen un acuerdo en octubre

Los líderes de la Unión Europea han rechazado este jueves la última propuesta para el Brexit de la primera ministra británica, Theresa May, afirmando que "no funcionará" y que "no es aceptable" y exigido un acuerdo sobre el divorcio en octubre y no un mes más tarde, como se había planteado durante las últimas semanas.

"Todo el mundo comparte la opinión de que, aunque hay elementos positivos en la propuesta de Chequers, el marco sugerido para la cooperación económica no funcionará", ha expresado el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de las conclusiones de dos días de reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

"Quiero decir de una manera muy clara que hay un consenso en cuanto a que las propuestas (de May) no son aceptables, en especial en cuanto a la futura relación económica", ha subrayado, en la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron.

La canciller alemana, Angela Merkel, se ha mostrado menos tajante en su comparecencia de prensa, pero también ha indicado que, a pesar de que Bruselas y Londres han recorrido "un largo camino", todavía queda "mucho trabajo por hacer" con respecto a la relación futura entre ambas partes.

Sobre el problema de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, Tusk ha afirmado que se trata de una "prioridad" para la UE y que el club europeo "necesita algo más que buena voluntad". "Necesita garantías duras, claras y precisas", ha reivindicado el presidente del Consejo europeo.

Mientras tanto, May ha asegurado que presentará una nueva propuesta a Bruselas para evitar una frontera 'dura' en la isla irlandesa. "Veréis en qué consiste nuestra (nueva) propuesta cuando la presentemos", ha indicado la primera ministra británica en una rueda de prensa.



Octubre, el "momento de la verdad"



En este contexto, Tusk ha destacado que la cumbre de líderes europeos del 18 de octubre será "el momento de la verdad" para lograr un acuerdo sobre la salida de Londres del bloque comunitario, al tiempo que ha garantizado que sólo convocará una reunión extraordinaria en noviembre si es para "formalizar" un pacto alcanzado antes.

"El momento de la verdad será el Consejo europeo de octubre. Esperamos progresos máximos y resultados en las negociaciones del Brexit. Entonces decidiremos si se cumplen las condiciones para convocar una cumbre extraordinaria en noviembre para finalizar y formalizar el acuerdo", ha manifestado.

De forma similar se ha expresado el canciller austriaco, Sebastian Kurz, en la misma comparecencia de prensa, en la que ha afirmado que los jefes de Estado y de Gobierno utilizarán el próximo mes para "finalizar las negociaciones" y noviembre para "poner la línea final".

Si finalmente se celebrase esta cumbre extraordinaria, tendría lugar el fin de semana del 17 y 18 de noviembre, pero el polaco ha insistido en que una condición imprescindible para que tenga lugar es que se cierren avances definitivos un mes antes.

"Necesitamos más tiempo, pero nuestra esperanza es que estemos listos en octubre. Esta es nuestra condición para seguir en noviembre", ha declarado Tusk, quien ha dicho ser "optimista" de cara a un posible acuerdo, pero no ha querido descartar lo contrario.

En la línea de los anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que en octubre "llega la hora de la verdad" porque ese mes "tienen que estar acordados los puntos esenciales de ese gran acuerdo" que tiene que formalizar Bruselas con Londres.

"Si eventualmente se necesita culminar este proceso negociador con una cumbre ulterior, ya veremos. Pero el ánimo es que en el mes de octubre tenemos que haber llegado a un acuerdo sustancial en los elementos esenciales del Brexit", ha añadido.