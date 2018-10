Trump, a una periodista: "No piensas, nunca lo haces"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado una nueva polémica con la prensa, en esta ocasión con la periodista de origen hispano Cecilia Vega. Durante una comparecencia ante la Casa Blanca, Trump concedió el turno de preguntas a la reportera, antes de intentar ridiculizarla asegurando que ella "estaba en shock" al haber sido elegida por él. La periodista, incrédula, se dispone a preguntar, cuando Trump la interrumpe y le dice: "Tú no estás pensando. Nunca lo haces".





Did I hear this right?



President: She's shocked that I picked her. She's in a state a shock.



Reporter: I'm not, thank you Mr. President.



Trump: That's OK, I know you're not thinking, you never do.



Reporter. I'm sorry?



Trump: No, go ahead. Go ahead. pic.twitter.com/Ss280FA7mK