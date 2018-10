Difunden imágenes del periodista saudí justo antes de desaparecer

Un canal de televisión turco difundió este miércoles imágenes que alimentan la hipótesis de la desaparición forzada o el asesinato de un periodista saudí desaparecido hace una semana tras presentarse en el consulado en Estambul. Su prometida pide ayuda al presidente Donald Trump.

Un canal de televisión turco difundió imágenes de las cámaras de seguridad que muestran al periodista Jamal Khashoggi ingresando al consulado de Arabia Saudí en Estambul, y también del equipo sospechoso de estar detrás de su desaparición.

Khashoggi, un periodista crítico con el poder en Riad y que era columnista para el diario The Washington Post, fue al consulado el 2 de octubre, donde había pedido cita para realizar unos trámites administrativos. Según la policía turca, el periodista nunca salió del lugar pero Riad afirmó lo contrario.

En las primeras imágenes, un hombre presentado como Khashoggi ingresa al consulado a las 13:14 horas locales. Cerca, se puede ver una camioneta negra. Las siguientes imágenes muestran la camioneta que entra al consulado, que luego sale, y a las 15:08 horas se dirige, según 24 TV, a la residencia del cónsul que está muy cerca.

El jefe de redacción del diario Aksam, Murat Kelkitlioglu, dijo que él está "seguro" que el periodista fue transportado en ese vehículo, vivo o muerto, indicó al presentar las imágenes en 24 TV.

Fuentes turcas, citando la investigación en curso, afirmaron durante el fin de semana que los primeros elementos indican que Khashoggi fue asesinado en el consulado. Pero algunos medios en Turquía mencionaron este martes la posibilidad de que haya sido secuestrado y llevado a Arabia Saudí. Riad desmintió tajantamente que haya sido asesinado.

El diario The Washington Post afirmó, citando una fuente que sigue el caso, que los servicios de inteligencia estadounidenses habían interceptado comunicaciones entre responsables saudís que mencionaban su secuestro, antes de la desaparición de Khashoggi.



"Equipo de asesinato"



La policía turca reveló el sábado que un grupo de 15 saudís viajó -ida y vuelta- a Estambul y al consulado el día de la desaparición del periodista.

El canal 24 TV también difundió imágenes que, según afirma, muestran a los miembros de este grupo que llegan al aeropuerto de Estambul antes de dirigirse a su hotel. Luego abandonan el hotel en la mañana, se dirigen al consulado y en la noche abandonan el país.

El diario progubernamental Sabah reveló el martes que dos aviones privados de Arabia Saudí llegaron a Estambul ese día y que sus pasajeros tenían habitaciones reservadas en hoteles cerca del consulado, pero precisó que no pasaron la noche allí.

El miércoles, este mismo diario publicó los nombres, la edad y las fotos de los 15 hombres presentados como el "equipo de asesinato" enviado por Riad. El nombre de una de estas personas, Salah Muhammed Al Tubaigy, corresponde al de un teniente coronel del departamento de medicina forense saudí.

Las autoridades turcas obtuvieron el martes la autorización para registrar el consulado saudí, pero aún no se ha realizado.

La prometida del periodista pidió el martes en el diario The Washington Post que el presidente Donald Trump ayude a descubrir lo que ocurrió con el reportero crítico con el gobierno de Riad. "A esta altura, le imploro al presidente Trump y a la primera dama Melania Trump que ayuden a sacar a relucir la verdad sobre la desaparición de Jamal", dijo Hatice Cengiz, quien hizo el llamado en un artículo de opinión.

La mujer también pidió a Arabia Saudí mostrar "sensibilidad" y divulgar las grabaciones de seguridad del consulado.



Sin intención de volver



El periodista se había exiliado en 2017 en Estados Unidos, después de haber caído en desgracia con el entorno del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, conocido como "MBS".

En una entrevista realizada por la BBC tres días antes de su desaparición, Khashoggi afirmó que no tenía intención de volver a su país. "Cuando escucho sobre el arresto de un amigo que no hizo nada que lo merezca, me hace pensar que no debería ir. Yo, hablo, este amigo mío ni siquiera habló", dijo para explicar su decisión.

En momentos en que aumenta la presión para que el gobierno estadounidense intervenga en este caso con su aliado saudí, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, aseguró el martes que su país "sigue de cerca la situación".

Trump se declaró "preocupado" el lunes por la suerte del periodista a raíz de las "malas historias que circulan" sobre el tema.

Sarah Margon, de la organización Human Rights Watch (HRW), lamentó la reacción estadounidense tardía y timorata, y estimó que Washington "dispone de herramientas para responder rápidamente, es una cuestión de voluntad política".