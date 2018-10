China niega haber pinchado el teléfono de Trump

China ha negado este jueves haber intervenido uno de los dispositivos móviles personales del presidente estadounidense, Donald Trump, tal y como publicó The New York Times, diario al que el Gobierno de Pekín acusa de publicar "noticias falsas".

"Parece que hay gente en Estados Unidos que no escatima esfuerzos para ganar el Oscar al mejor guión. Me gustaría decir que esto solo es otra prueba de que The New York Times publica noticias falsas", aseveró la portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores Hua Chunying al ser preguntada al respecto en rueda de prensa.

Según fuentes de la inteligencia estadounidense citadas ayer por el rotativo neoyorquino, Trump ya ha sido advertido de que China y Rusia han intervenido sus llamadas de forma rutinaria y se le ha recomendado que entregue sus teléfonos personales iPhone.

"Les sugiero que cambien sus teléfonos por unos de Huawei (fabricante de teléfonos móviles chino)", dijo al respecto la portavoz china.

Los altos funcionarios citados por el periódico estadounidense aseguran que Pekín pretende utilizar en su beneficio lo que aprende de las llamadas personales de Trump para las disputas comerciales que mantienen abiertas las dos mayores economías del mundo.

Trump, sin embargo, sigue utilizando estos teléfonos pese a las advertencias, una actitud que ha sido criticada por los agentes de inteligencia, que consideran que se toma a la ligera la seguridad electrónica al no limitar sus comunicaciones a los dispositivos seguros de los que dispone como presidente.

Entre las personas con las que habla Trump con el teléfono supuestamente intervenido están el CEO del banco de inversión Blackstone Group, Stephen A. Schwarzman, o el magnate de los casinos Steve Wynn, que han tenido nexos con Pekín.