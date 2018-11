Polémica en Italia por un selfie de Salvini en las inundaciones de Venecia

El ministro del Interior de Italia y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, publicó hoy en las redes sociales una foto suya sonriendo y con el pulgar levantado para informar de su visita a la región del Veneto, una de las más azotadas por el temporal, que ha causado 29 muertos.



Salvini difundió esa foto, hecha en Venecia, en la que aparece sonriendo e informando a sus seguidores de que se dispone a visitar "las zonas golpeadas por los corrimientos de tierra y el temporal", que ha afectado al país desde hace una semana.





Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo.

Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto?? pic.twitter.com/UaQTOmk79S — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 de noviembre de 2018

Se vado, mi criticano perché vado.

Se non vado, mi criticano perché non vado.

Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene.

Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra?

Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare! pic.twitter.com/EwGy4koUz3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 de noviembre de 2018

La fotografía ha desatado de inmediato la indignación yy le han recordado que lo que está ocurriendo en el país "es una tragedia, no una excursión".Salvini respondió a estas críticas en una rueda de prensa en la región del Veneto, donde dijo que "no es un día para la polémica" y queformado por su partido y el antisistema Movimiento 5 Estrellas.Momentos después, el también vicepresidente del Gobierno de Italia compartió una segunda foto en las redes sociales, esta vez junto a un helicóptero del cuerpo de Bomberos.. Si estoy triste, no está bien, si sonrío, no está bien. ¿Sabéis una cosa, queridos criticones, profesores y periodistas de izquierdas? No me importa, pienso en los italianos y sigo trabajando", escribió.No es la primera vez que Salvini se ve envuelto en polémica por suen la noche del 14 de agosto, horas después de que un puente se hundiera en Génova y causara 43 muertos, el líder de la Liga se fue de cena con miembros de su partido, tal y como se pudo ver en imágenes que compartieron los asistentes en internet.Las intensas lluvias y los fuertes vientos que azotan Italia desde hace una semana se han cobrado la vida de 29 personas, doce de las cuales murieron esta madrugada en Sicilia.De estas doce víctimas, nueve formaban parte de dos familias que estaban reunidas en una casa que se inundó tras desbordarse un río cercano.