Los Ángeles retira una estatua de Cristóbal Colón como "un acto de justicia reparadora"

Las autoridades locales de Los Ángeles retiraron este fin de semana una estatua de Cristóbal Colón en Grand Park, en el centro de la ciudad, como "un acto de justicia reparadora" para los "habitantes originales", según recogieron este domingo los medios locales.



More than 100 Angelenos gathered Saturday morning to watch crews remove a bronze statue depicting Christopher Columbus. #NativeAmerican #NativeTwitter #IndigenousPeoplesDay pic.twitter.com/YtymNenKhE