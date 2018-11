La Casa Blanca defiende su poder para negar la entrada a periodistas

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este miércoles el poder de la Casa Blanca para negar el acceso a los periodistas si así lo desea, en respuesta a la demanda presentada por la cadena CNN por la retirada de la acreditación de uno de sus corresponsales, Jim Acosta.

"Ningún periodista tiene un derecho garantizado por la Primera Enmienda (de la Constitución) para entrar en la Casa Blanca", indicaron los abogados del Gobierno en un documento legal presentado por el Departamento de Justicia ante la corte donde se litiga el caso.

"El presidente y la Casa Blanca poseen el mismo amplio poder de discreción para regular el acceso a la Casa Blanca de periodistas (y otros miembros del público) que poseen para seleccionar qué periodistas reciben entrevistas o a qué periodistas se les da la vez en ruedas de prensa", argumentaron los letrados.

El tribunal federal del Distrito de Columbia, en Washington, tiene programada una audiencia para las 15.30 de hoy (20.30 GMT) sobre el caso de la demanda de CNN contra el mandatario y la Casa Blanca.

La CNN solicita en su demanda que el Gobierno devuelva a su corresponsal jefe ante la Casa Blanca, Jim Acosta, la acreditación permanente que le fue retirada la semana pasada tras una tensa rueda de prensa en la que el periodista se encaró con Trump.

La cadena alegó que la revocación de la credencial "viola los derechos de CNN y de Acosta recogidos en la Primera Enmienda (de la Constitución estadounidense) sobre la libertad de prensa y en la Quinta Enmienda, sobre el debido proceso".

La Casa Blanca ha asegurado que se defenderá "de forma vigorosa" de la demanda y ha defendido que otros 50 empleados de la CNN están acreditados para cubrir al presidente.

Fox News, la cadena favorita de Trump, anunció hoy que presentará ante la corte donde se litiga el caso un documento "amicus", una figura legal por la que un tercero expresa su apoyo a una de las partes, para respaldar a la CNN.

"Los pases del Servicio Secreto para los periodistas que trabajan en la Casa Blanca nunca deben usarse como una arma", dijo en un comunicado el presidente de esa cadena, Jay Wallace.

Otros doce medios de comunicación de EE.UU. indicaron en un comunicado que también expresarán su apoyo a la CNN ante el tribunal, entre ellos los diarios The Washington Post, The New York Times y Politico, la cadena de televisión NBC News y las agencias AP y Bloomberg.