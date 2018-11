Trump cuestiona de nuevo la existencia del cambio climático por la ola de frío en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cuestionar la existencia del cambio climático, esta vez a causa de la ola de frío que azota a la potencia norteamericana.



"La brutal y prolongada ola de frío podría batir todos los récords. ¿Qué ha pasado con el cambio climático?", ha escrito el magnate neoyorquino en Twitter.





Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming?