Polémica en EEUU por un video de la congresista Ocasio-Cortez bailando

Un vídeo de la joven congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez de sus tiempos universitarios, difundido en las redes sociales, ha desatado una vez más la polémica en torno a la política, diana de las críticas de los republicanos conservadores e ídolo emergente de la nueva izquierda demócrata estadounidense.



"Sandy", como se identifica a Ocasio en el vídeo, aparece junto a otros estudiantes de la Universidad de Boston bailando de manera desenfadada al ritmo de la canción "Lisztomania", del grupo Phoenix.



Según varios medios locales, el vídeo fue difundido a través de la red social Twitter por un usuario anónimo que posteriormente eliminó su cuenta.





