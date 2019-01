Feijóo: "Me indignan las propuestas de Vox sobre mujeres y autonomías, pero el pacto es sensato"

"El PP es de centro reformista, con un espectro desde la derecha hasta centro izquierda, y así gana elecciones"

Al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no le gusta Vox, y se le nota, pero da su visto bueno al pacto en Andalucía porque el PP no ha aceptado ninguna de las propuestas polémicas del partido de Abascal. Como receta para que el PP recupere poder en las próximas elecciones de mayo remarca que no debe moverse del "centro reformista".

¿Se siente cómodo con el pacto del PP con Vox?

Millones de andaluces quisieron cambiar el gobierno, y hoy se sienten cómodos, esperanzados y optimistas con el futuro Gobierno. Conozco a Juanma Moreno, sé cómo es, cómo piensa y cómo actúa, y me siento tranquilo con Moreno como presidente de Andalucía. Y he leído el acuerdo y cualquiera que lo lea lo apoya.

¿El PP al pactar con Vox avala a un partido que fue felicitado por Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha gala, tras los comicios andaluces?

Vox obtuvo 450.000 votos en las elecciones andaluzas porque el PSOE decidió en campaña darle una gran oportunidad mediática, con una referencia continua a Vox, para que el PP retrocediera en votos. La razón de los votos a Vox es la política de pactos de Pedro Sánchez con cualquiera y sin conocer a cambio de qué, el consentimiento a un presidente de una comunidad que cada quince días proclama la república catalana, ...

¿Critica los pactos del PSOE con los independentistas catalanes, pero no es criticable el pacto con un partido que pone en duda la violencia de género, que quiere disolver el Estado de las Autonomías, ...?

El pacto firmado con Vox lo conocen todos, lo que ha firmado Pedro Sánchez no lo conocemos. El pacto firmado en Andalucía no contiene ninguno de los grandes asuntos polémicos, que a mí me indignan como derogar las leyes que protegen a las mujeres y persiguen a quienes no respetan la vida de las mujeres, incumplimientos de la Constitución, o la extinción del Estado de las Autonomías. De todo eso, ni una línea. El PP de Andalucía ha pactado lo que se podía pactar, y ha dicho que no a lo que había que decir que no. Es un pacto homologable a cualquier política sensata. Me gustaría conocer a cambio de qué Pedro Sánchez es presidente.

La dirección nacional del PP está dispuesta a repetir el pacto con Vox tras las municipales de mayo, si se da la ocasión, e incluso de cara a unos comicios generales. ¿Qué líneas rojas pone usted a esos pactos siendo presidente de una comunidad histórica, y sabiendo que Vox quiere recentralizar las competencias?

Las competencias que me otorga el Estatuto. Galicia no va a renunciar a ninguna de las competencias que le otorga el Estatuto.

¿Y si en juego está la presidencia del Gobierno de España, y el PP necesita los votos de Vox?

Somos un partido con una base muy amplia, los partidos que disminuyen su espectro electoral pierden votos, y los partidos que mantienen un espectro electoral de mayoría consiguen mayorías en las urnas. Esa es nuestra tarea y no veo en el futuro que Vox sea la llave de un gobierno de España.

¿La nueva dirección del PP no está perdiendo de vista ese espectro electoral de mayoría con su giro hacia la derecha?

Somos un partido de centro reformista, con un espectro desde la derecha hasta el centro izquierda. Es nuestra singladura, y cuando nos mantuvimos en ella ganamos elecciones con mayoría absoluta .

Usted goza de mayoría absoluta con el apoyo del 47% de los electores. En un porcentaje tan abultado hay votantes de derechas, de centro y galleguistas. ¿Se moverá usted del centro?

El PP de Galicia es un partido de centro galleguista que defiende la reforma constante porque tenemos que ir al ritmo de la sociedad.

¿Qué recorrido le espera a Vox en Galicia?

Lo que quieran los gallegos, pero un voto para Vox es un voto fantástico para el PSOE, las Mareas de Podemos y el BNG.

Santiago Abascal, que presume de madre y abuela gallega que hablaba gallego, en las redes sociales ha calificado al PPdeG de "un PNV a la gallega" y a usted le ha acusado de decir que "Galicia es una nación sin Estado"...

Abascal acredita que no habla lo suficiente con su madre y su abuela. No conoce muy bien Galicia. No conoce el PPdeG ni a mí. Nunca he dicho eso. Hay políticos que hacen política por aproximación. Diciendo eso de Galicia, a lo mejor, le da resultado en Andalucía.

Ciudadanos no se hace la foto con Vox e intenta posicionarse en el centro político, desplazando al PP hacia la derecha. ¿Lo logrará?

Los electores se dan cuenta y saben que Ciudadanos tiene la presidencia del Parlamento andaluz con los votos de Vox. Ciudadanos no quiere el apoyo en público de Vox, pero en privado sabe que es imprescindible. Es una política cortoplacista.

¿Cómo lo está haciendo Pablo Casado?

Tiene mucho mérito. El PP quedó muy traumatizado por la moción de censura. Ha trabajado sin descanso.

Casado le encargó "liderar y coordinar" la Convención Nacional, que se celebra el próximo fin de semana, y en la que el PP hará una puesta ideológica al día. ¿Cómo va ese rearme ideológico?

Agradezco a Pablo Casado que pensara que puedo ser útil e influir en el contenido de la convención. Los equipos de Galicia y Madrid hemos tenidos dos reuniones y se mantiene una comunicación fluida.Como estamos en periodo preelectoral, vamos a hacer una convención útil, y que se nos vea como lo que somos, un partido de centro reformista. Lo que a la gente le interesa es saber con qué partido tienen más posibilidad de tener un empleo, con qué partido van a hacer menos esfuerzo con los impuestos, con qué partido funcionan mejor los servicios públicos, y se hacen más infraestructuras, y ese partido es el PP.

¿El PP que impulsa Casado se parece más al PP de Aznar o al de Rajoy?

Ha de parecerse al PP de Casado. Es su responsabilidad.

El Gobierno aprobó el viernes el proyecto de Presupuestos y ha trascendido que la inversión en Cataluña se eleva del 13 al 18%. De Galicia, nada se sabe. ¿Está preocupado?

Hay dos posibilidades: que no se aprueben los presupuestos o que se aprueben con el visto bueno de los catalanes. No sé cual es la peor. Galicia tiene que estar muy atenta. Estoy preocupado por la discriminación y privilegio en favor de la Generalitat. Estamos en tensión.

¿En qué condiciones aceptará el traspaso de la AP-9?

Lo primero que no cueste un euro a los gallegos. No hay ningún traspaso que cueste dinero a quien recibe la competencia. Es un principio básico de equilibrio y lealtad institucional. Segundo, que se cumplan y se formalicen todos los compromisos con la autopista: las conexiones de la autopista, la liberalización del peaje de Redondela, ... Y lo fundamental no vamos a aceptar el traspaso siendo la AP-9, la más cara de España. No podemos aceptarla.

Queremos negociar antes los términos en el que el Estado tiene la concesión, empezando por el último acuerdo, el del incremento de los peajes del uno por cien acumulativo todos los años hasta 2048, un acuerdo muy desequilibrado, que interesa a Audasa y perjudica a los bolsillos de los gallegos. Aquí todo lo pagamos los gallegos, las infraestructuras que hemos hecho, los intereses del préstamo que tuvo que pagar Audasa para financiar esas obras, con un tipo que es el doble del mercado, los gastos de conservación de las nuevas infraestructuras. No vamos a aceptar pagar un contrato que no se consultó con nosotros, no se dio a conocer y el PSOE firmó unilateralmente.

¿Va a ser muy difícil?

Se da la circunstancia de que fue el PSOE quien firmó ese acuerdo y ahora el mismo partido nos hace el traspaso. Si le parece un buen acuerdo que lo financien ellos.

Uno de cada tres hogares jóvenes viven con menos de mil euros al mes. ¿Cómo vamos a elevar así la tasa de natalidad?

El número de hogares con dificultades para llegar a fin de mes y con las rentas más bajas son menos que en 2007 y 2008, que había bonanza económica. La situación económica influye, pero no es determinante para el número de hijos. Ahora hay 20.000 afiliaciones más a la Seguridad Social, y tenemos que seguir. Las políticas de conciliación (tarxeta benvida, bono cuidado, cheque guardería, escuelas niño, ?) son más intensas que nunca y vamos a seguir. Antes de junio presentaremos la primera ley de impulso demográfico. Pero solo las políticas de natalidad no van a resolver el problema demográfico. Necesitamos políticas de natalidad y de inmigración ordenada e inteligente. Necesitamos que vengan emigrantes.

En abril de 2016, anunció que optaba a un tercer mandato porque "eran tiempos difíciles para el país". Siguen siendo tiempos difíciles, ¿sopesa ir a por un cuarto mandato?

Ahora en la política en España vale todo. Vivimos un momento convulso de fragmentación en España y Europa. Vale mentir a la gente, manipularla, buscar enemigos ficticios, valen pactos ficticios y retirar al presidente que ganó dos veces las elecciones y tener un presidente que siempre ha perdido las elecciones, vale que un líder de un partido vaya a la cárcel a negociar los presupuestos del Estado con los políticos presos de la Generalitat ? ¿No nos vamos a tomar nuestro país en serio, vamos a degradar la política tanto y con tanta intensidad? ¿A nadie le interesa Galicia y España? Son preguntas que me hago. Llevo algún tiempo en la actividad pública y estas cosas nunca las vi hasta ahora.

¿Está encima de la mesa optar a un cuarto mandato?

Estamos en plena tarea, y cuando uno está en plena travesía, no piensa que va a hacer cuando llegue a puerto. Cuando estemos a punto de llegar, los compañeros del PPdeG y yo tendremos que posicionarnos y tomar decisiones.

¿Cómo ve a la oposición?

La única alternativa al PP es el PP. Al portavoz de la fuerza más votada en la oposición lo quieren echar los suyos . Es curioso hablan de gobiernos de unidad popular, ¿y pueden ofrecer unidad quienes están en plena guerra civil? ¡El BNG va con Bildu y ERC en las elecciones europeas y pide explicaciones por el pacto con Vox! Y el PSdeG tiene a un líder que le tiene miedo al Parlamento y a un grupo parlamentario que desprecia al Parlamento. No reconozco al PSdeG.