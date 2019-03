El Parlamento británico pide aplazar el Brexit, pero rechaza convocar otro referéndum

La Cámara de los Comunes británica apoyó este jueves por 412 votos frente a 202 pedir a la Unión Europea (UE) que se retrase la fecha para la salida del Reino Unido del bloque, fijada para el 29 de marzo próximo.

Los diputados respaldaron una moción gubernamental que dice que el Gobierno solicitará una prórroga del plazo de negociación hasta el 30 de junio si la cámara aprueba un pacto de Brexit antes del 20 de marzo -víspera del Consejo Europeo-, y más larga si no hay acuerdo.

En el segundo caso, precisa el texto, el Reino Unido tendría que justificar ante los Veintisiete "el propósito" de la prórroga y, si la concedieran, el país debería concurrir a las elecciones europeas que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo.

La UE ha reiterado que si Londres pide ampliar las negociaciones, mediante la extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa, deberá explicar el motivo, cómo prevé consensuar una propuesta mayoritaria en los Comunes y qué tipo de relación desearía tener con el bloque comunitario una vez fuera.

Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó este jueves que, en sus conversaciones previas al Consejo Europeo del 21 y 22 de marzo, pedirá a los líderes comunitarios que acepten una prorroga "larga" si el Reino Unido decide replantearse su estrategia.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, quiere someter su tratado para la salida de la UE a votación por tercera vez seguramente el próximo martes, después de que ya fuera rechazado con contundencia el 15 de enero y el 12 de marzo.

En los próximos días, espera convencer a sus colegas conservadores euroescépticos y sus socios parlamentarios del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte de que respalden su pacto en lugar de arriesgarse a que, con la prórroga, no llegue a producirse el Brexit.

Al iniciar este jueves el debate en los Comunes, el ministro del Gabinete, David Lidington, explicó que, si el acuerdo del Gobierno vuelve a ser descartado, la cámara tendrá "dos semanas" después de la cumbre europea para votar sobre diferentes opciones a fin de definir la hoja de ruta.

Antes de aprobar la moción gubernamental, los diputados rechazaron tres enmiendas a la misma, entre ellas una que pedía retrasar la fecha de retirada para celebrar un segundo referéndum del Brexit -tras el de 2016-, que fue descartada por 334 votos en contra frente a 85 a favor.

Otra enmienda que también fue derrotada fue la del Partido Laborista, primero de la oposición, que pedía la ampliación del artículo 50 para dar tiempo a lograr un consenso en los Comunes en torno a un plan alternativo al del Gobierno.



Rechazo a un segundo referéndum

Además, el Parlamento británico descartó por 334 votos frente a 85, una enmienda no vinculante que pedía prorrogar el Brexit para celebrar un segundo referéndum.

La Cámara de los Comunes dio la espalda a esta iniciativa que matizaba la moción propuesta por el Gobierno en la que pide retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Esta ha sido la primera vez que los parlamentarios se han pronunciado sobre esta cuestión, impulsada por la diputada del Grupo Independiente Sarah Wollaston y que preveía incluir en ese plebiscito la posibilidad de que se optara porque el país permanezca dentro del bloque comunitario.

Las principales campañas que defienden esta opción, "People's Vote" y "Best for Britain", mostraron su disconformidad con que el Parlamento se manifestara hoy sobre este asunto, al considerar que no era el momento oportuno.