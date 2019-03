Un tiroteo en Utrecht deja al menos tres muertos y cinco heridos

Alerta en Holanda tras un tiroteo en un tranvía de Utrecht. L. T. / Agencia ATLAS



Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas a causa del tiroteo que se ha producido este lunes en una estación de tranvía de la ciudad neerlandesa de Utrecht, cuya motivación aún no está claro, según han informado las autoridades de Países Bajos.



El tiroteo ha tenido lugar en torno a las 10.45 horas en la plaza 24 Oktoberplein, en Utrecht, de acuerdo con la Policía. Tras ello, el presunto autor, que ha sido identificado como Gökmen Tanis, de 37 años y origen turco, se ha dado a la fuga.





Correction: The name is spelled "Gökmen Tanis". https://t.co/t7iXZZkGFd — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 de marzo de 2019

Dos líneas de investigación

Llamamiento a la unidad

En un primer momento, el alcalde de Utrecht, Jan van Zanen, ha dado un balance de tres muertos y nueve heridos, pero posteriormente la Policía ha aclarado vía Twitter que en realidad los lesionados son cinco. La cifra de fallecidos se mantiene en tres, ha aclarado el cuerpo de seguridad.De acuerdo con la cadena local NOS, el nombre coincide con el deAdemás, RTV Utrecht asegura que habría tenido problemas con la Justicia por amenazas a una mujer y a la propia Policía.Un testigo que estaba en la estación de tranvía cuando se ha producido el tiroteo ha relatado a NOS que el atacante "se centró en una persona", en una mujer, y después cargó contra la personas que intentaron ayudarla.El(NCTV), Pieter-Jaap Aalbersberg, ha contado que el tiroteo se ha registrado en "varios lugares". "Todavía hay mucho que no está claro en este momento y las autoridades locales están trabajando duro para determinar todos los hechos", ha dicho.Tras las primeras pesquisas, la Policía ha informado en Twitter de que ha encontrado un Renault Clio en los alrededores de la estación de tranvía que había sido robado minutos antes del tiroteo. Las autoridades han pedido inicialmente a la población que permanezca recluida, pero ya han levantado este aviso.Entretanto,por una maleta abandonada que ha resultado ser una falsa alarma, mientras que la Policía alemana ha reforzado las medidas de seguridad en la frontera con Países Bajos, informa NOS.Minutos antes de que Aalbersberg compareciera ente la prensa, el NCTV ha asegurado que. El Gobierno ha elevado al máximo el nivel antiterrorista en Utrecht y toda la provincia.El, ha comparecido en rueda de prensa para aclarar que ahora mismo la prioridad es encontrar "al sospechoso o los sospechosos", por lo que no se descarta que haya más implicados. A las 17.00 horas hay previsto un gabinete de crisis."Si es un acto de terror, solo hay una respuesta:, ha dicho el jefe del Gobierno de Países Bajos.El portavoz policial, Bernard Jens, ha insistido después en que, aunque el móvil terrorista es una posibilidad, aún no pueden estar cien por cien seguros. "También podría ser un crimen en la esfera de las relaciones personales", ha subrayado en declaraciones a NOS.La familia real ha emitido un comunicado en el que el rey Guillermo y la reina Máxima se declaran "profundamente tristes" por lo que han calificado como un hecho "totalmente inaceptable". "Mantengámonos unidos por una sociedad en la que las personas puedan sentirse seguras, en la que, han pedido.El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha contado en Twitter que ha hablado por teléfono con Rutte para que le informe sobre la situación actual. "La UE está junto a Países Bajos y su pueblo en estos difíciles momentos. Mis pensamientos están con los heridos y sus familias", ha escrito en la red social.En la misma línea,ha traslado su solidaridad a las víctimas y sus familias, así como a las autoridades neerlandesas. "Europa debe permanecer unida frente a la violencia y los ataques contra nuestros ciudadanos", ha defendido.