Holanda eleva al máximo la alerta antiterrorista tras el tiroteo en Utrecht que deja varios heridos

La Policía holandesa está buscando a Gökmen Tanis, de 37 años y nacido en Turquía, en relación con el tiroteo este lunes en una plaza de la zona oeste de la ciudad de Utrecht.



La Policía de esta localidad, que pide no acercarse al sospechoso, ha compartido una fotografía suya, vestido con un abrigo azul y en el interior de un tranvía.



En cualquier caso, todavía hay mucha confusión en torno a lo ocurrido. La Policía dice que, según los testigos, son varios atacantes y por el momento no ha confirmado que haya víctimas mortales.



Mientras tanto, el Ayuntamiento de Utrecht ha pedido a los residentes que permanezcan dentro de sus casas o lugares de trabajo, porque no se descarta un nuevo incidente.



Varias personas resultaron heridas este lunes en un tiroteo en la plaza del 24 de Octubre, situada en la zona oeste de la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda, confirmó a Efe la Policía holandesa.



Los agentes buscan a varios "atacantes" huidos y han abierto una investigación de lo ocurrido como un posible ataque terrorista. Varias informaciones hablan de un muerto y las fotografías de prensa difundidas muestran un cuerpo inerte cubierto con una manta, aunque la Policía no ha confirmado esa víctima mortal.





La Policía investiga un "posible motivo terrorista" en el tiroteo

