Tiroteo en Utrecht: todo lo que se sabe

Tres personas han muerto y cinco han resultado heridas en un tiroteo este lunes en la ciudad holandesa de Utrecht.



Tras darse a la fuga, el presunto atacante ha sido detenido poco después mientras viajaba en un coche robado.



Los agentes han identificado al supuesto autor del ataque como Gökmen Tanis, de 37 años y nacido en Turquía. Tras darse a la fuga, la Policía de Utrecht había difundido su imagen a través de las redes sociales y había pedido a los ciudadanos que si le veían llamasen a la policía pero "no se acerquen a él".





