Mueller no presentará más cargos en su investigación sobre Rusia y Trump

El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, no tiene previsto presentar más cargos en su investigación sobre los supuestos lazos entre Rusia y el equipo de campaña para las elecciones de 2016 del ahora presidente, Donald Trump, informó a Efe un alto cargo del Gobierno.

Esto significa que la investigación de Mueller sobre la llamada "trama rusa" ha terminado, aunque las pruebas que ha recopidado podrán ser usadas por los fiscales estatales, como el de Nueva York, que ya está trabajando en otros casos gracias estas pesquisas.

En declaraciones a la CNN, Peter Carr, el portavoz de Mueller, dijo que el fiscal especial concluirá oficialmente su labor en "los próximos días" y que, en este periodo, un "reducido número de personal" ayudará para cerrar su oficina, que ha mantenido en vilo a EE.UU. durante dos años.

Según el diario The New York Times, cinco de los 16 fiscales de Mueller ya habrían abandonado el equipo las últimas semanas.

El secretario de Justicia de EE.UU., William Barr, recibió hoy el informe final de Mueller y "este fin de semana como pronto" informará sobre su contenido a los legisladores, según les transmitió hoy en una carta.

Dicho informe no incluye nuevas imputaciones, pero eso no significa que Trump no haya podido ser imputado.

Existe entre los expertos jurídicos un debate sobre si el presidente de EE.UU. puede ser acusado de delitos mientras se encuentra en activo.

El Tribunal Supremo estadounidense nunca se ha posicionado sobre el asunto, mientras que la asesoría legal del Departamento de Justicia ha determinado en el pasado en dos memorandos, uno de 1973 y otro de 2000, que el presidente no puede ser imputado mientras esté en activo porque podría perjudicar al país.

Sin embargo, algunos expertos opinan que el presidente puede ser imputado bajo secreto de sumario, de forma que esos cargos solo pueden hacerse públicos al abandonar el cargo.

Mueller fue designado en mayo de 2017 como fiscal especial para investigar exclusivamente los supuestos lazos entre Trump y el Kremlin.

En el curso de su investigación ha detectado delitos financieros que no estaban relacionados con la "trama rusa" y ha enviado esas pruebas a los fiscales de otros estados de EE.UU.

En concreto, Mueller ha colaborado en numerosas ocasiones con el que fuera fiscal general de Nueva York, el demócrata Eric Schneiderman (2011-2018), que ha sido sustituido por Letitia James.

La investigación de Mueller ha originado la imputación de 34 individuos, entre los que figuran seis exasesores de Trump.