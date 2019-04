Londres quiere un Brexit "lo antes posible" pero admite que "no es fácil" negociar con Corbyn

El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha asegurado que el Gobierno, al igual que sus socios de la UE, quiere resolver su divorcio "lo antes posible" pero ha avisado de que "no es fácil" negociar con el líder laborista, Jeremy Corbyn, a fin de lograr una mayoría parlamentaria para sellar el acuerdo del Brexit a tiempo que permita una prórroga para su salida del bloque hasta el 30 de junio.

"Diré a mis colegas en la UE que, se puede ver, que Theresa May no está escatimando ningún esfuerzo para intentar resolver el Brexit", ha defendido el jefe de la diplomacia británica ante la prensa a su llegada a la reunión con sus colegas de la UE en Luxemburgo, donde el Brexit no está formalmente en la agenda pero sí se abordará en los márgenes.

Hunt ha reconocido que los 27 "quieren resolver lo antes posible" la salida de Reino Unido del bloque pero ha recordado que el Consejo Europeo ha instado "durante un tiempo" a la primera ministra británica a "abrir discusiones multipartidistas para intentar buscar un consenso para aprobar (el acuerdo sobre) el Brexit".

"Abrir discusiones con alguien como Corbyn no es fácil, pero lo está haciendo", ha remachado, para justificar que la UE a 27 conceda una nueva prórroga para el Brexit hasta el 30 de junio, como ha solicitado May y sin aclarar qué garantías ofrecerá la 'premier' a sus colegas en la cumbre de este miércoles para dar su visto bueno a un nuevo aplazamiento del Brexit.

Hunt no ha querido avanzar si confía en que el Gobierno logre un acuerdo con la oposición laborista sobre el tipo de Brexit que quieren de cara a allanar la aprobación del acuerdo de divorcio. "No puedo decir si tengo mucha confianza o no. Vamos a estas negociaciones con sinceridad y tenemos que ver cuál es el resultado", ha zanjado.

"Estamos haciendo todo lo que podemos para intentar aprobar el Brexit", ha insistido, recalcando que, al igual que sus socios de la UE, el Gobierno de Londres, los británicos y los diputados quieren resolver "lo antes posible" el divorcio.

Pero ha insistido en que negociar con la oposición en el marco del sistema británico "es muy difícil" para la 'premier', algo que está haciendo porque "está completamente determinada a que se cumpla el Brexit para los británicos". "Somos muy claros sobre el tipo de Brexit que queremos", ha remachado.

Reino Unido saldrá a priori el 12 de abril de la Unión Europea a menos que Londres y el bloque acuerden un nuevo aplazamiento. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha recomendado a los 27 que concedan una prórroga "flexible" de doce meses para dar tiempo a un acuerdo entre las fuerzas británicas y evitar una salida caótica.