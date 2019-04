La UE y Reino Unido pactan prorrogar el 'brexit' hasta el 31 de octubre

Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron esta madrugada prorrogar el "brexit" hasta el próximo 31 de octubre con una revisión en junio, una decisión que ya ha aceptado la primera ministra británica, Theresa May, según confirmaron a Efe fuentes diplomáticas.



"Los Veintisiete y el Reino Unido han acordado una extensión flexible hasta el 31 de octubre. Esto significa seis meses más para el Reino Unido para encontrar la mejor solución posible", escribió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su cuenta de Twitter.









EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.